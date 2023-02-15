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«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (17.02.2023)

сегодня, 11:16
Наполи

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф хозяев можно за 5.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Италия. Серия А 2022/2023
Сассуоло
Наполи
НичьяВыигрышВыигрышНичьяПроигрыш
- : -
17 февраля 2023, 22:45
пятница
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.274.551.55
Лига Ставок 5.60 4.30 1.58
1XBET 5.75 4.48 1.62

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.2.

Форма команд

«Сассуоло» стал выступать несколько лучше, чем в конце прошлого календарного года и это отразилось на позиции в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает 15 место с 24 баллами и уступает двум прямым конкурентам только по дополнительным характеристикам. Даже ничья с лидером Серии А будет считаться успешным результатом для хозяев. Два последних поединка «Сассуоло» завершились ничьей с «Удинезе» (2:2) и минимальной победой над «Аталантой» (1:0).

«Наполи» все ближе подбирается к долгожданному чемпионству и трудно представить, что кто-то сможет помешать этому событию. Клуб из Неаполя уверенно лидирует в чемпионате Италии с 59 набранными баллами и на 15 пунктов опережает ближайшего соперника. В прошлом туре «Наполи» не имел проблем с «Кремонезе» на своем поле (3:0), а ранее с тем же счетом была обыграна «Специя» (3:0).

Информация для ставок

  • «Наполи» выиграл шесть матчей подряд в Серии А
  • «Сассуоло» не проигрывает в чемпионате Италии уже четыре поединка подряд
  • «Наполи» выиграл у «Сассуоло» две последние встречи
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» борется за чемпионство, начиная с самого старта сезона, и терять очки в матче с командой, которая ниже уровнем по классу не может. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Наполи» с форой (-1) по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.61 1.28 2.25 1.65 1.76 2.07
Лига Ставок 2.18 1.66 1.72 2.09
1XBET 2.28 1.74
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