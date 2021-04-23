«Сассуоло» — «Сампдория». Прогноз на матч чемпионата Италии (24.04.2021)

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вчера, 08:05

В 33-м туре Серии А «Сассуоло» сыграет дома против «Сампдории». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сассуоло» фаворитом поединка и предлагает коэффициент 2.11 на победу хозяев. Победа «Сампдории» оценивается в 3.25. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.6, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.4

Форма команд

«Сассуоло» после серии неудачных матчей смог снова набрать форму и в последних трех турах взял максимальные девять очков. Однако команда не претендует на еврокубковые места из-за большого отставания от топ-6. В двух последних турах «Сассуоло» дома переиграл «Фиорентину» (3:1) и одолел на выезде «Милан» (2:1).

«Сампдория» находится на одну позицию ниже «Сассуоло» и отстает от соперника на семь очков. Команда не решает турнирных задач, но находится в хорошем настроении благодаря последним победам в чемпионате. В прошлом туре «Сампдория» оказалась сильнее «Кротоне» (1:0), а туром ранее обыграла «Верону» (3:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл три, а «Сампдория» — два последних матча в Серии А

Шесть из семи последних выездных матчей «Сампдории» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

3 из последних 4 матчей между командами на поле «Сассуоло» закончились тоталом больше 2.5 мячей

В последних 5 матчах между клубами 2 закончились вничью, в 2 сильнее оказался «Сассуоло», и 1 раз победу одержала «Сампдория»

Прогноз

Команды находятся в хорошей форме, и болельщиков ждет интересный поединок. Предполагаем большое количество забитых мячей в этой встрече. Сделать ставку на тотал больше 2.5 голов можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.