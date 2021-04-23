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«Сассуоло» — «Сампдория». Прогноз на матч чемпионата Италии (24.04.2021)

вчера, 08:05

В 33-м туре Серии А «Сассуоло» сыграет дома против «Сампдории». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.943.87
Лига Ставок 1.89 3.95 3.85
Фонбет 1.90 3.85 3.80
Мелбет 1.92 3.96 4.12
1XBET 1.60 7.30 2.86
BetBoom 1.91 3.87 3.97

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сассуоло» фаворитом поединка и предлагает коэффициент 2.11 на победу хозяев. Победа «Сампдории» оценивается в 3.25. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.6, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.4

Форма команд

«Сассуоло» после серии неудачных матчей смог снова набрать форму и в последних трех турах взял максимальные девять очков. Однако команда не претендует на еврокубковые места из-за большого отставания от топ-6. В двух последних турах «Сассуоло» дома переиграл «Фиорентину» (3:1) и одолел на выезде «Милан» (2:1).

«Сампдория» находится на одну позицию ниже «Сассуоло» и отстает от соперника на семь очков. Команда не решает турнирных задач, но находится в хорошем настроении благодаря последним победам в чемпионате. В прошлом туре «Сампдория» оказалась сильнее «Кротоне» (1:0), а туром ранее обыграла «Верону» (3:1).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» выиграл три, а «Сампдория» — два последних матча в Серии А
  • Шесть из семи последних выездных матчей «Сампдории» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • 3 из последних 4 матчей между командами на поле «Сассуоло» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • В последних 5 матчах между клубами 2 закончились вничью, в 2 сильнее оказался «Сассуоло», и 1 раз победу одержала «Сампдория»

Прогноз

Команды находятся в хорошей форме, и болельщиков ждет интересный поединок. Предполагаем большое количество забитых мячей в этой встрече. Сделать ставку на тотал больше 2.5 голов можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.59 1.96 1.94
Лига Ставок 2.45 1.56 1.94 1.87
Мелбет 2.41 1.54
1XBET 3.80 1.24 4.50 1.18 1.89 1.91
BetBoom 4.23 1.24 2.46 1.58 1.95 1.91
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STVA 1
STVA 1
вчера в 09:17
Матч на три исода
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