«Сассуоло» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.08.2021)

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сегодня, 13:54

В рамках второго тура чемпионата Италии в гости к «Сассуоло» приезжает «Сампдория». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.07. На успех «Сампдории» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по 3.45, в то время как ничья стоит 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 1.62. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.4.

Форма команд

«Сассуоло» после ухода главного тренера Роберто Де Дзерби старается не отходить от его философии игры и пытается контролировать мяч максимум возможного времени. Команда выиграла первый матч и постарается продлить свой успех в предстоящем поединке. В прошлом туре коллектив на выезде обыграл «Верону» (3:2) и добыл три очка.

«Сампдория» не смогла стартовать с победы, однако чемпионат только начинается и у коллектива будет масса возможностей продемонстрировать свою лучшую игру. Клуб провел хороший предсезонный сбор, где сыграл два контрольных поединка и одержал победы. В первом туре Серии А коллектив проиграл на своем поле «Милану» (0:1), а ранее прошел в кубке страны «Алессандрию» (3:2).

Информация для ставок

«Сассуоло» проиграл один матч из десяти последних, а «Сампдория» уступила в трех поединках во всех турнирах

«Сампдория» уже девять выездных матчей не забивает больше одного мяча за игру

«Сассуоло» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Сампдорией» на своем поле

Три из пяти последних встреч клубов закончились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Сассуоло» выглядит более уверенно, чем гости, и с первых минут попытается взять мяч под свой контроль. Предполагаем, что хозяева матча одержат уверенную победу и наберут три очка в копилку. Сделать ставку на победу «Сассуоло» можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Мелбет.