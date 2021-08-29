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«Сассуоло» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.08.2021)

сегодня, 13:54

В рамках второго тура чемпионата Италии в гости к «Сассуоло» приезжает «Сампдория». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.773.68
Фонбет 2.15 3.50 3.50
Мелбет 2.19 3.68 3.46
1XBET 2.19 3.68 3.46
BetBoom 2.17 3.58 3.43

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.07. На успех «Сампдории» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по 3.45, в то время как ничья стоит 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 1.62. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.4.

Форма команд

«Сассуоло» после ухода главного тренера Роберто Де Дзерби старается не отходить от его философии игры и пытается контролировать мяч максимум возможного времени. Команда выиграла первый матч и постарается продлить свой успех в предстоящем поединке. В прошлом туре коллектив на выезде обыграл «Верону» (3:2) и добыл три очка.

«Сампдория» не смогла стартовать с победы, однако чемпионат только начинается и у коллектива будет масса возможностей продемонстрировать свою лучшую игру. Клуб провел хороший предсезонный сбор, где сыграл два контрольных поединка и одержал победы. В первом туре Серии А коллектив проиграл на своем поле «Милану» (0:1), а ранее прошел в кубке страны «Алессандрию» (3:2).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» проиграл один матч из десяти последних, а «Сампдория» уступила в трех поединках во всех турнирах
  • «Сампдория» уже девять выездных матчей не забивает больше одного мяча за игру
  • «Сассуоло» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Сампдорией» на своем поле
  • Три из пяти последних встреч клубов закончились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Сассуоло» выглядит более уверенно, чем гости, и с первых минут попытается взять мяч под свой контроль. Предполагаем, что хозяева матча одержат уверенную победу и наберут три очка в копилку. Сделать ставку на победу «Сассуоло» можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.63 1.88 2.06
Мелбет 2.20 1.78
1XBET 2.20 1.78
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Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 14:59
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