ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч чемпионата Англии (11.05.2021)

вчера, 03:39

«Саутгемптон» сыграет против «Кристал Пэлас» в перенесённом матче 32-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.633.58
Лига Ставок 1.86 3.80 4.20
BetBoom 1.87 3.69 4.39

Ставки букмекеров

Букмекер считают «Саутгемптон» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.45. Победа «Кристал Пэлас» представлена коэффициентом 3.55.

Форма команд

«Саутгемптон» набрал 37 баллов и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 10 побед, 7 ничьих и 17 поражений. Команда забила 41 гол и пропустила 61 мяч. «Саутгемптон» находится в плохой форме и не может победить 4 тура подряд.

«Кристал Пэлас» с 41 баллом в активе занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В активе клуба 11 побед, 8 ничьих и 15 поражений. Команда забила 36 мячей и пропустила 56 голов. В последнее время «Кристал Пэлас», как и «Саутгемптон», не может похвастаться хорошими результатами. Однако 8 мая «стекольщики» одержали победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

  • «Кристал Пэлас» выиграл один из последних пяти матчей
  • «Саутгемптон» не побеждает четыре матча подряд
  • «Кристал Пэлас» пропустил девять голов в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.7. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Пэлас» по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.46 1.95 1.95 1.51 2.68
Лига Ставок 2.01 1.81 1.59 2.37
1XBET 2.72 1.46 1.95 1.99 1.49 2.62
BetBoom 3.01 1.41 1.99 1.87 1.57 2.48
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 09:48
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Саутгемптон»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100