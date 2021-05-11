«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч чемпионата Англии (11.05.2021)

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вчера, 03:39

«Саутгемптон» сыграет против «Кристал Пэлас» в перенесённом матче 32-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекер считают «Саутгемптон» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.45. Победа «Кристал Пэлас» представлена коэффициентом 3.55.

Форма команд

«Саутгемптон» набрал 37 баллов и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 10 побед, 7 ничьих и 17 поражений. Команда забила 41 гол и пропустила 61 мяч. «Саутгемптон» находится в плохой форме и не может победить 4 тура подряд.

«Кристал Пэлас» с 41 баллом в активе занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В активе клуба 11 побед, 8 ничьих и 15 поражений. Команда забила 36 мячей и пропустила 56 голов. В последнее время «Кристал Пэлас», как и «Саутгемптон», не может похвастаться хорошими результатами. Однако 8 мая «стекольщики» одержали победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл один из последних пяти матчей

«Саутгемптон» не побеждает четыре матча подряд

«Кристал Пэлас» пропустил девять голов в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.7. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Пэлас» по коэффициенту 1.72.