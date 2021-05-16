«Саутгемптон» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (18.05.2021)

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вчера, 23:36

«Саутгемптон» примет «Лидс» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Лидс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход по 3.80. Еще одна актуальная ставка — победа «Саутгемптона» по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Саутгемптон» набрал 43 пункта и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 12 побед, семь ничьих и 17 поражений. Команда забила 47 голов и пропустила 63 мяча.

«Лидс», как и «Саутгемптон», обеспечил себе сохранение прописки в АПЛ . Клуб набрал 53 пункта и находится на десятой строчке в чемпионате. Команда Марсело Бьелсы выиграла 16 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 15 матчах. В активе клуба — 57 забитых и 53 пропущенных.

Информация для ставок

«Лидс» выиграл два матча из последних пяти

«Саутгемптон» победил в восьми матчах из 18 на своем поле

«Лидс» забил восемь голов в пяти последних матчах АПЛ

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на то, что первый гол в поединке будет забит «Лидс» по коэффициенту 1.80.

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