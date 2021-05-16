«Саутгемптон» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (18.05.2021)

«Саутгемптон» примет «Лидс» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
- : -
завтра, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Лидс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход по 3.80. Еще одна актуальная ставка — победа «Саутгемптона» по коэффициенту 2.70.
Форма команд
«Саутгемптон» набрал 43 пункта и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 12 побед, семь ничьих и 17 поражений. Команда забила 47 голов и пропустила 63 мяча.
«Лидс», как и «Саутгемптон», обеспечил себе сохранение прописки в АПЛ. Клуб набрал 53 пункта и находится на десятой строчке в чемпионате. Команда Марсело Бьелсы выиграла 16 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 15 матчах. В активе клуба — 57 забитых и 53 пропущенных.
Информация для ставок
- «Лидс» выиграл два матча из последних пяти
- «Саутгемптон» победил в восьми матчах из 18 на своем поле
- «Лидс» забил восемь голов в пяти последних матчах АПЛ
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на то, что первый гол в поединке будет забит «Лидс» по коэффициенту 1.80.
Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Борнмут» — «Брентфорд».