«Сельта» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (05.12.2021)

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сегодня, 13:15

«Сельта» примет «Валенсию» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Матч состоится 5 декабря 2021 года на знаменитом стадионе «Балаидос» в Виго. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Сельта». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.45, как и победа гостей.

Дополнительная ставка на матч — тотал голов меньше двух по коэффициенту 2.55.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сельта» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 баллов. У команды четыре победы, четыре ничьих и семь поражений. Испанский коллектив забил 16 голов и пропустил 19 мячей в Примере. В последних встречах хозяева арены «Балаидос» в Виго выиграли у «Алавеса», а также сыграли вничью с «Вильярреалом» и «Барселоной».

«Валенсия» в этом сезоне находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 19 баллов. Коллектив из одноименного города выиграл четыре матча, семь раз играл вничью и проиграл в тех же четырех встречах. Всего у «лос-чес» 22 забитых и 21 пропущенный гол в сезоне в Испании. В последних поединках «летучие мыши» сыграли вничью с «Райо Вальекано», с «Реалом Сосьедад» и «Атлетико» из Мадрида.

Информация для ставок

«Валенсия» не проигрывает пять игр кряду

«Сельта» не проигрывает вот уже пять матчей подряд

У «Валенсии» четыре забитых мяча в трех последних играх

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.10. «Валенсия» мало забивает не только в последнее время, но и в целом по сезону. Эта команда любит «засушить» игру, а не атаковать.