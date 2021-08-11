«Селтик» — «Яблонец». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (12.08.2021)

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вчера, 16:35

12 августа в Глазго «Селтик» проведет ответный матч квалификации Лиги Европы УЕФА против «Яблонца». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются, что «Селтик» вновь одержит победу над «Яблонцем». Ставки на успех хозяев в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.39, ничья – 5.05, победа гостей – 7.30.

Аналитики сервиса также считают, что предстоящий поединок в Глазго получится результативным. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.51, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

В Чехии «Селтик» добился убедительной победы над «Яблонцем» (4:2), тем самым, де-факто решив вопрос с проходом в финальную стадию квалификации Лиги Европы УЕФА .

Прежде шотландский клуб безуспешно выступил в отборочной кампании Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч проиграл «Мидтьюлланду» (1:1 и 1:2). В новом сезоне чемпионата Шотландии «Селтик» стартовал с поражения в гостях от «Хартса» (1:2), а во втором туре команде удалось разгромить «Данди» (6:0).

«Яблонец» — это бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Чехии. В новом розыгрыше Первой лиги клуб показал посредственные результаты, набрав четыре очка в трех стартовых турах. После домашней победы над «Баником» (1:0) «Яблонец» крупно уступил в гостях «Младе-Болеслав» (0:3), а в последнем туре разделил дома очки с «Богемианс» (2:2).

Информация для ставок

«Селтик» выиграл 3 последних домашних матча с общим счетом 16:0

«Яблонец» проигрывал в 2 из 3 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

В 4 из 5 прошлых матчей «Селтика» во всех турнирах прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Селтик» оформил себе комфортное преимущество в Чехии, но на своем поле клуб из Глазго вряд ли будет сбавлять обороты. «Яблонец» же показал, что может вскрывать защиту соперника. Учитывая это, предлагаем комбинированную ставку на победу «Селтика» и ТБ (2.5), которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.80.