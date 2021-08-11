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«Селтик» — «Яблонец». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (12.08.2021)

вчера, 16:35

12 августа в Глазго «Селтик» проведет ответный матч квалификации Лиги Европы УЕФА против «Яблонца». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Лига Европы 2021/2022
Селтик
Яблонец
- : -
сегодня, 21:45
4 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.427.08
Фонбет 1.40 5.10 7.00
Мелбет 1.36 5.25 7.80
1XBET 1.36 5.25 7.80
BetBoom 1.42 4.99 7.34

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются, что «Селтик» вновь одержит победу над «Яблонцем». Ставки на успех хозяев в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.39, ничья – 5.05, победа гостей – 7.30.

Аналитики сервиса также считают, что предстоящий поединок в Глазго получится результативным. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.51, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

В Чехии «Селтик» добился убедительной победы над «Яблонцем» (4:2), тем самым, де-факто решив вопрос с проходом в финальную стадию квалификации Лиги Европы УЕФА.

Прежде шотландский клуб безуспешно выступил в отборочной кампании Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч проиграл «Мидтьюлланду» (1:1 и 1:2). В новом сезоне чемпионата Шотландии «Селтик» стартовал с поражения в гостях от «Хартса» (1:2), а во втором туре команде удалось разгромить «Данди» (6:0).

«Яблонец» — это бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Чехии. В новом розыгрыше Первой лиги клуб показал посредственные результаты, набрав четыре очка в трех стартовых турах. После домашней победы над «Баником» (1:0) «Яблонец» крупно уступил в гостях «Младе-Болеслав» (0:3), а в последнем туре разделил дома очки с «Богемианс» (2:2).

Информация для ставок

  • «Селтик» выиграл 3 последних домашних матча с общим счетом 16:0
  • «Яблонец» проигрывал в 2 из 3 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах
  • В 4 из 5 прошлых матчей «Селтика» во всех турнирах прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

«Селтик» оформил себе комфортное преимущество в Чехии, но на своем поле клуб из Глазго вряд ли будет сбавлять обороты. «Яблонец» же показал, что может вскрывать защиту соперника. Учитывая это, предлагаем комбинированную ставку на победу «Селтика» и ТБ(2.5), которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.80.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Вильярреала» в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.47 2.09 1.72
Мелбет 2.54 1.48
1XBET 2.54 1.48
BetBoom 4.37 1.23 2.56 1.54 1.99 1.87
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Все комментарии
k7zth4h76mxs
k7zth4h76mxs
вчера в 20:43
Футбольный клуб Селтик (Глазго) одержит победу.
p9wax2yu3b6f
p9wax2yu3b6f
вчера в 17:41
Футбольный клуб Селтик (Глазго) выиграет матч.
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