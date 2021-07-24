«Сент-Трюйден» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.07.2021)

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вчера, 04:46

В 1-м туре чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» примет на своем стадионе «Гент». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гент» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.74. Победа «Сент-Трюйдена» котируется в 4.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.9.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77. Низовой исход поединка (ТМ 2.5) оценивается в 2.05. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 1.73.

Форма команд

«Гент», форвардом которого интересуются именитые клубы Европы, не самым лучшим образом выступил в прошлом сезоне, однако по его итогам смог попасть в Лигу конференций. Команда пытается удержать своих ключевых игроков, чтобы в новом сезоне побороться за более высокие места. В двух последних товарищеских матчах «Гент» одержал победы над «Волеренгой» (4:0) и «Лиллем» (1:0).

«Сент-Трюйден» провел качественную предсезонную подготовку, на которой показал успешные результаты в контрольных поединках. Команда хочет попробовать занять место в первой половине турнирной таблицы, что в прошлом сезоне ей сделать не удалось. В последних товарищеских матчах «Сент-Трюйдена» одолел «Вестерло» (2:1) и сыграл вничью с «Эйпеном» (1:1).

Информация для ставок

«Сент-Трюйден» не проиграл ни одного товарищеского матча из семи последних

«Гент» выиграл семь из последних десяти встреч (включая товарищеские поединки)

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

«Гент» не может обыграть «Сент-Трюйден» на выезде уже три матча подряд

Прогноз

«Гент» планирует бороться за самые высокие места в этом году, поэтому команда попытается вырвать выездную победу в этом туре. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74.