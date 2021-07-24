«Сент-Трюйден» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.07.2021)

В 1-м туре чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» примет на своем стадионе «Гент». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на данный поединок.
|
- : -
сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Гент» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.74. Победа «Сент-Трюйдена» котируется в 4.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.9.
Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77. Низовой исход поединка (ТМ 2.5) оценивается в 2.05. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 1.73.
Форма команд
«Гент», форвардом которого интересуются именитые клубы Европы, не самым лучшим образом выступил в прошлом сезоне, однако по его итогам смог попасть в Лигу конференций. Команда пытается удержать своих ключевых игроков, чтобы в новом сезоне побороться за более высокие места. В двух последних товарищеских матчах «Гент» одержал победы над «Волеренгой» (4:0) и «Лиллем» (1:0).
«Сент-Трюйден» провел качественную предсезонную подготовку, на которой показал успешные результаты в контрольных поединках. Команда хочет попробовать занять место в первой половине турнирной таблицы, что в прошлом сезоне ей сделать не удалось. В последних товарищеских матчах «Сент-Трюйдена» одолел «Вестерло» (2:1) и сыграл вничью с «Эйпеном» (1:1).
Информация для ставок
- «Сент-Трюйден» не проиграл ни одного товарищеского матча из семи последних
- «Гент» выиграл семь из последних десяти встреч (включая товарищеские поединки)
- Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
- «Гент» не может обыграть «Сент-Трюйден» на выезде уже три матча подряд
Прогноз
«Гент» планирует бороться за самые высокие места в этом году, поэтому команда попытается вырвать выездную победу в этом туре. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74.