ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБельгия. Про-Лига 2021/2022

«Сент-Трюйден» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.07.2021)

вчера, 04:46

В 1-м туре чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» примет на своем стадионе «Гент». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.583.901.76
Мелбет 4.54 3.94 1.74
1XBET 4.54 3.94 1.74

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гент» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.74. Победа «Сент-Трюйдена» котируется в 4.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.9.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77. Низовой исход поединка (ТМ 2.5) оценивается в 2.05. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 1.73.

Форма команд

«Гент», форвардом которого интересуются именитые клубы Европы, не самым лучшим образом выступил в прошлом сезоне, однако по его итогам смог попасть в Лигу конференций. Команда пытается удержать своих ключевых игроков, чтобы в новом сезоне побороться за более высокие места. В двух последних товарищеских матчах «Гент» одержал победы над «Волеренгой» (4:0) и «Лиллем» (1:0).

«Сент-Трюйден» провел качественную предсезонную подготовку, на которой показал успешные результаты в контрольных поединках. Команда хочет попробовать занять место в первой половине турнирной таблицы, что в прошлом сезоне ей сделать не удалось. В последних товарищеских матчах «Сент-Трюйдена» одолел «Вестерло» (2:1) и сыграл вничью с «Эйпеном» (1:1).

Информация для ставок

  • «Сент-Трюйден» не проиграл ни одного товарищеского матча из семи последних
  • «Гент» выиграл семь из последних десяти встреч (включая товарищеские поединки)
  • Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
  • «Гент» не может обыграть «Сент-Трюйден» на выезде уже три матча подряд

Прогноз

«Гент» планирует бороться за самые высокие места в этом году, поэтому команда попытается вырвать выездную победу в этом туре. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.79 1.62 2.36
Мелбет 2.05 1.79
1XBET 2.05 1.79
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100