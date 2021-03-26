Сербия — Португалия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (27.03.2021)

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вчера, 16:11

Португальцы и сербы единственные команды группы А, которые сумели начать с победы отбор на ЧМ -2022. Удастся ли сербам создать серьезные проблемы своему оппоненту?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет фаворитом игры идут португальцы – 1.83, ничью можно взять за 3.86, а победа сербов отмечена котировкой 4.74.

Форма команд

Сборная Сербии сумела переиграть ирландцев (3:2), но при этом стоит признать, что качество игры вызывало определенные вопросы. Сербы реализовали практически все свои моменты, которые создали, но при этом и у соперника из двух ударов в створ два забитых мяча. Учитывая все это, рассчитывать на сопротивление в игре с португальцами будет откровенно трудно.

Криштиану и компания не порадовали своих болельщиков в игре с Азербайджаном (1:0). Целую массу моментов создали, но победили только за счет автогола на 30-й минуте поединка, хотя Роналду провел на поле все 90 минут. Пятнадцать ударов в створ нанесли португальцы. Очень важно улучшать результативность, иначе справиться с сербами будет откровенно сложно.

Информация для ставок

В 2019 году команду дважды встречались. В одной встрече португальцы были сильнее и еще один матч завершился вничью

Сербы проиграли 3 из 10 последних домашних игр

Сборная Португалии не знает горечи поражений на протяжении четырех выездных встреч

Прогноз

В этом поединке все относительно просто. У португальцев есть заметное преимущество в классе. Чтобы воплотить его в забитые голы необходимо умело распорядиться своими шансами у ворот соперника. Если это удастся, то вполне можно рассчитывать на успех. В противном случае можно будет искать альтернативу, но пока стоит утверждать, что именно гости являются фаворитом поединка, играть их победу с котировкой 1.83 весьма перспективное решение для пари.

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