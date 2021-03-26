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Сербия — Португалия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (27.03.2021)

вчера, 16:11

Португальцы и сербы единственные команды группы А, которые сумели начать с победы отбор на ЧМ-2022. Удастся ли сербам создать серьезные проблемы своему оппоненту?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.893.921.70
Лига Ставок 5.00 3.85 1.71
Фонбет 5.10 3.95 1.73
Мелбет 5.15 4.04 1.74

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет фаворитом игры идут португальцы – 1.83, ничью можно взять за 3.86, а победа сербов отмечена котировкой 4.74.

Форма команд

Сборная Сербии сумела переиграть ирландцев (3:2), но при этом стоит признать, что качество игры вызывало определенные вопросы. Сербы реализовали практически все свои моменты, которые создали, но при этом и у соперника из двух ударов в створ два забитых мяча. Учитывая все это, рассчитывать на сопротивление в игре с португальцами будет откровенно трудно.

Криштиану и компания не порадовали своих болельщиков в игре с Азербайджаном (1:0). Целую массу моментов создали, но победили только за счет автогола на 30-й минуте поединка, хотя Роналду провел на поле все 90 минут. Пятнадцать ударов в створ нанесли португальцы. Очень важно улучшать результативность, иначе справиться с сербами будет откровенно сложно.

Информация для ставок

  • В 2019 году команду дважды встречались. В одной встрече португальцы были сильнее и еще один матч завершился вничью
  • Сербы проиграли 3 из 10 последних домашних игр
  • Сборная Португалии не знает горечи поражений на протяжении четырех выездных встреч

Прогноз

В этом поединке все относительно просто. У португальцев есть заметное преимущество в классе. Чтобы воплотить его в забитые голы необходимо умело распорядиться своими шансами у ворот соперника. Если это удастся, то вполне можно рассчитывать на успех. В противном случае можно будет искать альтернативу, но пока стоит утверждать, что именно гости являются фаворитом поединка, играть их победу с котировкой 1.83 весьма перспективное решение для пари.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Мирандес».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.50 1.84 2.00 1.43 2.87
Лига Ставок 2.65 1.48 1.86 1.95 1.47 2.70
Мелбет 1.90 2.05
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sv_1969
sv_1969
вчера в 16:14
Возможна ничья
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