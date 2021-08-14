«Серен Юнайтед» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.08.2021)

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вчера, 12:03

В четвертом туре чемпионата Бельгии мы сможем увидеть интересное противостояние, в котором «Серен Юнайтед» ждет в гости «Остенде».

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Остенде». Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.08. На победу хозяев коэффициент составляет 3.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.7.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.72. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Остенде» является одной из трех команд чемпионата, которая по итогам трех туров смогла набрать шесть очков. Коллектив занимает промежуточное третье место. Клуб имеет подбор крепких и грамотных игроков, за счет которых попытается достигнуть высокого результата в этом сезоне. В прошлом туре «Остенде» минимально обыграл «Гент» (1:0), а ранее в настоящей футбольной «перестрелке» взял верх над «Генком» (4:3).

«Серен Юнайтед» только привыкает к сильнейшей лиге Бельгии, поэтому может похвалиться только тремя набранными пунктами. Команда проиграла оба выездных матча, но выиграла домашний поединок, что говорит о неплохих шансах набрать очки в нынешней встрече. В прошлом туре «Серен Юнайтед» уступил на выезде «Андерлехту» (0:3), а ранее на своем поле выиграл у «Мехелена» (1:0).

Информация для ставок

• Восемь из десяти последних матчей «Остенде» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Серен Юнайтед» не знает поражений уже семь матчей подряд на своем стадионе

• Семь последних выездных матчей «Остенде» закончились тоталом больше 2.5 мячей и «обе забьют»

• Четыре из пяти последних матчей «Серен Юнайтед» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу «Серен Юнайтед» с форой (0) по коэффициенту 2.46 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на победу «Зюлте-Варегем» в матче против «Брюгге».