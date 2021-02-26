«Серкль Брюгге» — «Ваасланд-Беверен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2021)

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сегодня, 02:58

В 28-м туре чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» ждет в гости скромный «Ваасланд-Беверен». Вашему вниманию предлагается прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагает коэффициент 1.74 на их победу. Поверить в успех «Ваасланд-Беверена» предлагается с коэффициентом 4.3. Ничейный результат котируется в 4.1.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного выше — 2.08.

Форма команд

«Серкль Брюгге» в последних двух турах чемпионата смог набрать 4 очка, что позволило команде впервые за долгое время покинуть зону вылета, но только за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Коллектив пытается предпринимать меры по сохранению прописки в высшем дивизионе Бельгии. В прошлых турах «Серкль Брюгге» сыграл вничью с «Андерлехтом» (0:0), а ранее победил на выезде «Мускрон» (2:1).

«Ваасланд-Беверен» находится на последнем месте в турнирной таблице, но последние матчи показывают, что команда еще может бороться за выживание. В прошлом туре коллектив поделил очки с «Шарлеруа» (1:1), а немного ранее одержал важную победу над «Эйпеном» (1:0). Нас ждет интересная развязка в низах турнирной таблицы чемпионата Бельгии.

Информация для ставок

«Ваасланд-Беверен» не может выиграть шесть матчей на выезде

«Серкль Брюгге» выиграл один матч из последних десяти

«Серкль Брюгге» выиграл последние четыре матча дома у «Ваасланд-Беверен»

Последние три матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Серкль Брюгге», как и их нынешние соперники, находится в хорошем настроении и продолжает борьбу за выживание. Предположим, что никто из коллективов не будет рисковать, что приведет к малому количеству забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.08.