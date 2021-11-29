«Серро-Ларго» — «Монтевидео Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги Уругвая (29.11.2021)

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29 ноября 2021, 14:31

29 ноября 2021 года состоится матч «Серро-Ларго» — «Монтевидео Сити». Поединок пройдет в рамках Премьер-лиги Уругвая, это будет 14-й тур национального чемпионата. Игра состоится на стадионе имени Антонио Элеутерио Убильи в Мело. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Латинской Америке.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Монтевидео Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу хозяев поля по 2.70.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«Серро-Ларго» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 25 баллов. Всего у команды шесть побед, семь ничьих и ни одного поражения в Клаусуре. У «Серро-Ларго» 22 забитых и девять пропущенных голов. В последних матчах уругвайский коллектив сыграл вничью с «Пеньяролем», поделил очки с «Рентистас» и выиграл у «Монтевидео Уондерерс».

«Монтевидео Сити» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. Команда выиграла шесть матчей, трижды играла вничью и проиграла в четырех поединках. У «Монтевидео Сити» 24 забитых и 18 пропущенных. В последних матчах «Сити» поделил очки с «Ривер Плейтом», а также выиграл у «Ливерпуля Монтевидео» и «Серрито».

Информация для ставок

«Монтевидео Сити» не проигрывает три поединка кряду

«Серро-Ларго» не проигрывает вот уже 14 игр кряду

У «Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25. В последнее время эти клубы много забивают, скорее всего, в очной встрече команды также не ограничатся одним или двумя голами.