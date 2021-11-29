ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыУругвай. Примера 2021

«Серро-Ларго» — «Монтевидео Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги Уругвая (29.11.2021)

29 ноября 2021, 14:31

29 ноября 2021 года состоится матч «Серро-Ларго» — «Монтевидео Сити». Поединок пройдет в рамках Премьер-лиги Уругвая, это будет 14-й тур национального чемпионата. Игра состоится на стадионе имени Антонио Элеутерио Убильи в Мело. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Латинской Америке.

Уругвай. Примера 2021
Серро Ларго
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
завершен
29 ноября 2021, 22:30
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.813.792.42
Мелбет 2.73 3.04 2.68
BetBoom 2.64 3.30 2.64

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Монтевидео Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу хозяев поля по 2.70.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«Серро-Ларго» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 25 баллов. Всего у команды шесть побед, семь ничьих и ни одного поражения в Клаусуре. У «Серро-Ларго» 22 забитых и девять пропущенных голов. В последних матчах уругвайский коллектив сыграл вничью с «Пеньяролем», поделил очки с «Рентистас» и выиграл у «Монтевидео Уондерерс».

«Монтевидео Сити» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. Команда выиграла шесть матчей, трижды играла вничью и проиграла в четырех поединках. У «Монтевидео Сити» 24 забитых и 18 пропущенных. В последних матчах «Сити» поделил очки с «Ривер Плейтом», а также выиграл у «Ливерпуля Монтевидео» и «Серрито».

Информация для ставок

  • «Монтевидео Сити» не проигрывает три поединка кряду
  • «Серро-Ларго» не проигрывает вот уже 14 игр кряду
  • У «Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25. В последнее время эти клубы много забивают, скорее всего, в очной встрече команды также не ограничатся одним или двумя голами.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.78 1.62 2.38
Мелбет 1.66 2.14
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
2zgf7bv9kb7s
2zgf7bv9kb7s
29 ноября в 15:41
Тотал больше 2.5 сыграет.
axjfvkqbcu4t
axjfvkqbcu4t
29 ноября в 15:40
Тотал больше 2.5 пройдет.
87f7qrq35y8g
87f7qrq35y8g
29 ноября в 14:41
Футбольный клуб «Монтевидео Сити Торке» одержит победу
pppt7a4tnbb3
pppt7a4tnbb3
29 ноября в 14:40
Футбольный клуб «Монтевидео Сити Торке» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100