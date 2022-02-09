«Севилья» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (11.02.2022)

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вчера, 16:52

11 февраля 2022 года состоится матч «Севилья — Эльче», который пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Этот поединок состоится в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Севилья». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.40, а победа «Эльче» в 9.50. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 2.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Севилья» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 47 пунктов. У коллектива 13 побед, восемь ничьих и два поражения. Клуб забил 34 гола и пропустил 16 мячей. В последних встречах «Севилья» выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — ничейный исход с «Осасуной» со счетом 0:0, а также с «Сельтой» 2:2 и «Валенсией» 1:1.

«Эльче» идет в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 баллов. У команды шесть побед, восемь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 26 гола и пропустил 31 мяч. В последних матчах у «Эльче» здорово получается набирать очки и обыгрывать соперников — победа над «Алавесом» со счетом 3:1, а также над «Вильярреалом» 1:0 и ничья с «Реалом» из Мадрида 2:2.

Информация для ставок

«Эльче» проиграл один матч из последних пяти

«Севилья» не побеждает четыре игры подряд

У «Эльче» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победит «Эльче» по коэффициенту 2.95. В последних поединках «Эльче» выглядит очень хорошо и активно набирает баллы, этому клубу есть чем удивить своего соперника. «Эльче» — может преподнести сюрприз и забрать очки у клуба, который идет на второй строчке в таблице.