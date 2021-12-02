«Шахтёр» — «Львов». Прогноз на матч УПЛ (03.12.2021)

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вчера, 16:57

В стартовом матче 17-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» примет «Львов». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет видно, что букмекеры с явным фаворитом встречи определились без проблем. Коэффициент на победу «Шахтёра» с форой (-2) составляет 1.75. Поставить на сенсационный успех «Львова» можно по коэффициенту 29, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Форма команд

«Шахтёр» продолжает вести активную борьбу с Динамо» за первую строчку, оба лидера имеют одинаковое количество очков.

«Львов» в последних матчах выглядит достаточно организовано, уже видны плоды работы нового тренера. Львовский коллектив недавно обыграл дома «Зарю» (2:1), а в последнем поединке переиграл на выезде «Мариуполь» (1:0).

Информация для ставок

• «Шахтер» семь раз победил и трижды проиграл в последних 10 играх

• У «Львова» лишь одно поражение в крайних семи поединках

• Четыре минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз