«Шахтёр» — «Львов». Прогноз на матч УПЛ (03.12.2021)

В стартовом матче 17-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» примет «Львов». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
По линии БК Мелбет видно, что букмекеры с явным фаворитом встречи определились без проблем. Коэффициент на победу «Шахтёра» с форой (-2) составляет 1.75. Поставить на сенсационный успех «Львова» можно по коэффициенту 29, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.
Форма команд
«Шахтёр» продолжает вести активную борьбу с Динамо» за первую строчку, оба лидера имеют одинаковое количество очков.
«Львов» в последних матчах выглядит достаточно организовано, уже видны плоды работы нового тренера. Львовский коллектив недавно обыграл дома «Зарю» (2:1), а в последнем поединке переиграл на выезде «Мариуполь» (1:0).
Информация для ставок
• «Шахтер» семь раз победил и трижды проиграл в последних 10 играх
• У «Львова» лишь одно поражение в крайних семи поединках
• Четыре минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5
Прогноз
Игры между этими клубами всегда проходят интересно. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 3 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.