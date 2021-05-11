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«Шальке» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (12.05.2021)

сегодня, 01:25

В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Германии в гости к «Шальке» приедет «Герта». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.344.721.46
Мелбет 7.50 4.88 1.47
BetBoom 7.00 4.70 1.48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям поединка. На победу «Герты» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.48. Ничейный результат котируется в 4.6, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.9.

Можно взять ТБ 2,5 за 1.64. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 по коэффициенту 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.76.

Форма команд

«Герта» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге и редко проигрывает, но большинство матчей заканчивает ничейными результатами. Матч с последней командой чемпионата является отличным шансом для клуба из Берлина набрать важные очки, которые помогут остаться в главном чемпионате Германии. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Арминией» (0:0), а немного ранее обыграла «Фрайбург» (3:0).

«Шальке» уже не имеет шансов остаться в Бундеслиге, команда начнет свои выступления в следующем сезоне в дивизионе рангом ниже. Коллектив не смог наладить свою игру, а поэтому довольно закономерно покидает Бундеслигу. Последние два матча «Шальке» проиграл «Хоффенхайму» (2:4) и «Арминии» (0:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Герты» закончились ничейным результатом
  • «Шальке» проиграл восемь матчей из последних десяти
  • Четыре последних матча в чемпионате на поле «Шальке» в матчах с «Гертой» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Шальке» безнадежно играет свои матчи, поверить в победу команды из Гельзенкирхена очень тяжело. Предположим, что «Герта» окажется сильнее в этом матче. Сделать ставку на гостей с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Леванте» — «Барселона».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.86 2.03
Мелбет 2.40 1.67
1XBET 3.76 1.28 2.40 1.67 1.83 1.99
BetBoom 3.92 1.27 2.36 1.63 1.83 2.04
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