«Шальке» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (12.05.2021)

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сегодня, 01:25

В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Германии в гости к «Шальке» приедет «Герта». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям поединка. На победу «Герты» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.48. Ничейный результат котируется в 4.6, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.9.

Можно взять ТБ 2,5 за 1.64. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 по коэффициенту 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.76.

Форма команд

«Герта» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге и редко проигрывает, но большинство матчей заканчивает ничейными результатами. Матч с последней командой чемпионата является отличным шансом для клуба из Берлина набрать важные очки, которые помогут остаться в главном чемпионате Германии. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Арминией» (0:0), а немного ранее обыграла «Фрайбург» (3:0).

«Шальке» уже не имеет шансов остаться в Бундеслиге, команда начнет свои выступления в следующем сезоне в дивизионе рангом ниже. Коллектив не смог наладить свою игру, а поэтому довольно закономерно покидает Бундеслигу. Последние два матча «Шальке» проиграл «Хоффенхайму» (2:4) и «Арминии» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Герты» закончились ничейным результатом

«Шальке» проиграл восемь матчей из последних десяти

Четыре последних матча в чемпионате на поле «Шальке» в матчах с «Гертой» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Шальке» безнадежно играет свои матчи, поверить в победу команды из Гельзенкирхена очень тяжело. Предположим, что «Герта» окажется сильнее в этом матче. Сделать ставку на гостей с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78.

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