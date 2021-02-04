«Шальке» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (06.02.2021)

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вчера, 22:07

6 февраля в 20-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с «Шальке». Предлагаем вам ознакомиться с обзором коэффициентов букмекерской конторы и прогнозами на этот поединок.

Ставки букмекеров

Огромное преимущество букмекеры дают гостям. В букмекерской конторе Мелбет каждый желающий может поставить на победу «Лейпцига» по коэффициенту 1.33. Рискнуть деньгами и выбрать «Шальке» линия предлагает за 9.60, а вероятность ничьи оценивается в 5.50.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно по коэффициенту 1.55, а предположить, что матч окажется скудным на голы — за 2.45.

Форма команд

«Шальке» на данный момент является одним из двух главных неудачников и аутсайдеров Бундеслиги. Команда за 19 туров набрала всего лишь 8 очков и осела на самом дне турнирной таблицы. Хозяева проиграли 3 матча из 4 последних, сумев отобрать очки лишь у «Вердера». Клуб имеет крайне мало шансов на сохранение прописки в Бундеслиге. Отставание «Шальке» от ближайшего клуба вне зоны вылета – 9 очков.

«Лейпциг» идет на втором месте в Бундеслиге, но уже существенно отстает от лидера. Расстояние между «быками» и «Баварией» составляет уже 7 очков. После неожиданного поражения от «Майнца» (2:3) команда смогла победить в важном матче против «Байера» из Леверкузена (1:0).

Информация для ставок

Последние две очные встречи команд закончились с общим счетом 9:0 в пользу «РБ Лейпциг»

«Шальке» одержал всего одну победу в девятнадцати матчах Бундеслиги этого сезона

«РБ Лейпциг» забивает в семи выездных матчах подряд

«Шальке» проиграл шесть домашних поединков из семи

Прогноз

«РБ Лейпциг» находится в оптимальных кондициях и обязан побеждать в этом матче, если команда все еще надеется навязать борьбу за чемпионство.

Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «РБ Лейпциг» с форой -1.5 по коэффициенту 1.93.

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