«Шарлеруа» — «Мехелен»: прогноз на матч Высшей лиги Бельгии (16.01.2021)

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16 января 2021, 10:59

16 января «Шарлеруа» принимает на своем поле «Мехелен» в рамках очередного тура чемпионата Бельгии по футболу.

Ставки букмекеров

«Шарлеруа» выглядит фаворитом этого противостояния в лице букмекеров. На победу хозяев поля рекомендуют делать ставку за коэффициент 2,05. Ничейный исход оценили в 3,60, а в победу «Мехелен» верят с коэффициентом 3,45.

Форма команд

«Шарлеруа» здорово начал новый сезон в бельгийском первенстве. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице с 33 баллами в активе. Свой последний матч «Шарлеруа» проиграл со счетом 2:3, оступившись в поединке против «Остенде». 16 января хозяева поля имеют все шансы навязать борьбу «Генку», который идет на втором месте в турнирной таблице.

«Мехелен» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, у команды 23 балла в активе. Свой последний матч команда выиграла со счетом 3:0, в очной встрече был повержен грозный «Антверпен». Для того чтобы чувствовать себя увереннее, гостям нужно выигрывать у «Шарлеруа».

Информация для ставок

● «Мехелен» входит в список команд, которые больше всего пропускают в чемпионате Бельгии — 36 пропущенных мячей

● «Шарлеруа» забивал в каждом из последних пяти матчей

● «Шарлеруа» проиграл два своих последних матча с общим счетом 3:5

Прогноз

Несмотря на то, что хозяева поля выглядят фаворитами этого противостояния, расслабиться им никто не даст. «Мехелен» умеет забивать и делает это эффектно. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на тотал голов больше 1,5 за коэффициент 2,60.