«Шеффилд Уэнсдей» — «Уикомб». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.02.2021)

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сегодня, 17:13

«Шеффилд Уэнсдей» принимает на своем поле «Уикомб» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Шеффилда» и советуют поставить на их победу за коэффициентом 1.92. Ничейный исход оценивают в 3.80, а в победу «Уикомба» верят за коэффициентом 4.40. Оба клуба находятся на самом дне турнирной таблице, но даже здесь будет на что посмотреть.

Форма команд

«Шеффилд» занимает 23-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 25 пунктов. Этот клуб забил 19 мячей и пропустил 30. Далеко не самый лучший сезон в исполнении команды, которая может покинуть Чемпионшип.

Хуже «Шеффилда» в нынешнем сезоне только «Уикомб». У этого клуба 24-е место в таблице и 16 баллов. «Уикомб» больше всех пропустил в нынешнем сезоне — 45 голов.

Информация для ставок

● «Шеффилд» выиграл три матча из последних пяти

● «Уикомб» не может победить четыре матча кряду

● «Шеффилд» победил в пяти матчах на своем поле из 13 в нынешнем сезоне

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах за коэффициентом 1.80. Это будет поединок двух самых худших команд Чемпионшипа, одна из которых пропускает больше всех в нынешнем сезоне.

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