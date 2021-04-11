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«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (11.04.2021)

вчера, 14:59

«Шеффилд Юнайтед» примет лондонский «Арсенал» на своем поле. Этот поединок пройдет в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.123.961.64
Лига Ставок 5.40 3.95 1.66
Фонбет Live! 55.00 7.70 1.11
Мелбет 6.14 3.70 1.67
BetBoom 5.50 4.05 1.66

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на этот матч — победа «Арсенала» по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на ничейный исход по 4.00 и на победу «Шеффилда» по 6.80.

Форма команд

«Шеффилд» — худшая команда Лиги. У клуба в активе 14 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла 24 игры. Всего в активе «Шеффилда» 17 забитых мячей и 52 пропущенных. В последних играх клуб играет в ужасный футбол и регулярно теряет очки.

«Арсенал» находится на десятой строчке в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты никак не может найти баланс между защитой и атакой и регулярно страдает от своих же ошибок. У клуба 42 очка в активе. Команда выиграла 12 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла 12 матчей. «Арсенал» забил 40 мячей и пропустил 35 голов. В последних играх «Арсенал» играет не лучшим образом, клуб часто теряет драгоценные баллы, но в этом матче все может измениться.

Информация для ставок

● «Арсенал» проиграл один матч из последних пяти

● «Шеффилд Юнайтед» проиграл три игры кряду

● У «Арсенала» шесть побед в 15 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 3.10. Также можно поставить на обе забьют — нет, по коэффициенту 1.72. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход или победа «Арсенала» по 1.10.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.52 1.85 2.06 1.45 2.94
Лига Ставок 2.75 1.46 1.89 1.92 1.50 2.60
Мелбет 2.07 1.85
BetBoom 2.82 1.46 1.92 1.94 1.51 2.64
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shlomo
shlomo
вчера в 16:46
Арсенал возьмет свое
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