«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (11.04.2021)

1618142357

вчера, 14:59

«Шеффилд Юнайтед» примет лондонский «Арсенал» на своем поле. Этот поединок пройдет в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на этот матч — победа «Арсенала» по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на ничейный исход по 4.00 и на победу «Шеффилда» по 6.80.

Форма команд

«Шеффилд» — худшая команда Лиги. У клуба в активе 14 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла 24 игры. Всего в активе «Шеффилда» 17 забитых мячей и 52 пропущенных. В последних играх клуб играет в ужасный футбол и регулярно теряет очки.

«Арсенал» находится на десятой строчке в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты никак не может найти баланс между защитой и атакой и регулярно страдает от своих же ошибок. У клуба 42 очка в активе. Команда выиграла 12 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла 12 матчей. «Арсенал» забил 40 мячей и пропустил 35 голов. В последних играх «Арсенал» играет не лучшим образом, клуб часто теряет драгоценные баллы, но в этом матче все может измениться.

Информация для ставок

● «Арсенал» проиграл один матч из последних пяти

● «Шеффилд Юнайтед» проиграл три игры кряду

● У «Арсенала» шесть побед в 15 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 3.10. Также можно поставить на обе забьют — нет, по коэффициенту 1.72. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход или победа «Арсенала» по 1.10.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».