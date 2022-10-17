«Штутгарт» — «Арминия». Прогноз на матч кубка Германии (19.10.2022)

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вчера, 12:28

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Арминии», могут поставить по коэффициенту 8. Коэффициент на ничью составляет 5.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Штутгарт» сдвинулся с «мертвой точки» и одержал первую победу в Бундеслиге на прошлых выходных в матче с «Бохумом». Для команды более важны матчи в чемпионате, ведь ситуацию с зоной вылета надо менять. Тем не менее, никто не собирается жертвовать кубком, поэтому на поединок выйдет боевой состав. До победного матча над «Бохумом» (4:1), «Штутгарт» минимально уступил «Униону» (0:1).

«Арминия» после того, как покинула Бундеслигу, совсем рассыпалась и теперь занимает последнее место в нижнем дивизионе. Команда набрала восемь баллов и отстает от ближайшего соперника на два балла. В выездной игре со «Штутгартом» коллективу будет непросто, но шансы отличиться в воротах соперника будут появляться. В двух последних встречах «Арминия» проиграла «Ганноверу-96» (0:2) и уступила «Карлсруэ» (1:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Арминия» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

«Арминия» выиграла три из пяти последних матчей со «Штутгартом»

Прогноз

«Арминия» имеет очень много проблем и давно не выигрывает. В такой ситуации проход в следующую стадию «Штутгарта» выглядит более реальным. Предлагаем сделать ставку на победу «Штутгарта» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.