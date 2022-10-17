«Штутгарт» — «Арминия». Прогноз на матч кубка Германии (19.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Арминии», могут поставить по коэффициенту 8. Коэффициент на ничью составляет 5.
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завтра, 21:45
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
«Штутгарт» сдвинулся с «мертвой точки» и одержал первую победу в Бундеслиге на прошлых выходных в матче с «Бохумом». Для команды более важны матчи в чемпионате, ведь ситуацию с зоной вылета надо менять. Тем не менее, никто не собирается жертвовать кубком, поэтому на поединок выйдет боевой состав. До победного матча над «Бохумом» (4:1), «Штутгарт» минимально уступил «Униону» (0:1).
«Арминия» после того, как покинула Бундеслигу, совсем рассыпалась и теперь занимает последнее место в нижнем дивизионе. Команда набрала восемь баллов и отстает от ближайшего соперника на два балла. В выездной игре со «Штутгартом» коллективу будет непросто, но шансы отличиться в воротах соперника будут появляться. В двух последних встречах «Арминия» проиграла «Ганноверу-96» (0:2) и уступила «Карлсруэ» (1:2).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Арминия» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд
- «Арминия» выиграла три из пяти последних матчей со «Штутгартом»
Прогноз
«Арминия» имеет очень много проблем и давно не выигрывает. В такой ситуации проход в следующую стадию «Штутгарта» выглядит более реальным. Предлагаем сделать ставку на победу «Штутгарта» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.