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«Штутгарт» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2022)

вчера, 13:16
Штутгарт

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом поединке. На победу «Боруссии» Д линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.97. Ничейный результат котируется по 4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.984.101.89
Фонбет 4.00 4.05 1.80
Мелбет 4.14 4.14 1.87
BetBoom 4.14 3.99 1.85

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.88. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.52.

Форма команд

У «Боруссии» Д нынешний сезон складывался по-разному. На некоторых отрезках команда демонстрировал стабильность, а в других откровенно проваливалась. Результатом таких выступлений является текущее второе место в Бундеслиге с набранными 57 очками и большое отставание от лидера «Баварии», которое составляет уже девять баллов. При стабильной игре в остатке сезона, «шмелям» удастся сохранить за собой серебряные медали, а побороться за золото вряд ли удастся. В двух последних матчах «Боруссия» Д проиграла на своем поле «РБ Лейпциг» (1:4) и сыграла вничью с «Кельном» (1:1).

«Штутгарт» не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате, и даже смог временно покинуть зону вылета. Сейчас клуб располагается на 15 месте с 27 очками, однако, впереди у него много борьбы в оставшихся поединках за место в Бундеслиге. Предстоящий матч с одним из лидеров чемпионата Германии вряд ли сложится легко для хозяев, ведь «Боруссия» Д по-спортивному очень зла и приедет исключительно за победой. В прошлой встрече «Штутгарт» сыграл вничью с «Арминией» (1:1) и оказался сильнее «Аугсбурга» (3:2).

Информация для ставок

  • Десять последних матчей «Штутгарта» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» Д не может выиграть уже два матча подряд в чемпионате Германии
  • «Штутгарт» проиграл пять из шести последних поединков клубу из Дортмунда
  • 15 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

У обеих команд есть проблемы в чемпионате, хоть они решают и разные задачи. Предлагаем опереться на статистику и поверить в яркий и результативный поединок. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.16 1.26 2.50 1.59 1.95 1.95
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.39 1.55
Все комментарии
9b6wvegt39e6
9b6wvegt39e6
вчера в 18:00
Футбольный клуб «Боруссия» Д. одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 17:10
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
gzrb2zhzkw3d
gzrb2zhzkw3d
вчера в 16:59
Футбольный клуб «Боруссия» Д. выиграет матч.
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