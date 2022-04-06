«Штутгарт» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2022)

1649240199

вчера, 13:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом поединке. На победу «Боруссии» Д линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.97. Ничейный результат котируется по 4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.88. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.52.

Форма команд

У «Боруссии» Д нынешний сезон складывался по-разному. На некоторых отрезках команда демонстрировал стабильность, а в других откровенно проваливалась. Результатом таких выступлений является текущее второе место в Бундеслиге с набранными 57 очками и большое отставание от лидера «Баварии», которое составляет уже девять баллов. При стабильной игре в остатке сезона, «шмелям» удастся сохранить за собой серебряные медали, а побороться за золото вряд ли удастся. В двух последних матчах «Боруссия» Д проиграла на своем поле «РБ Лейпциг» (1:4) и сыграла вничью с «Кельном» (1:1).

«Штутгарт» не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате, и даже смог временно покинуть зону вылета. Сейчас клуб располагается на 15 месте с 27 очками, однако, впереди у него много борьбы в оставшихся поединках за место в Бундеслиге. Предстоящий матч с одним из лидеров чемпионата Германии вряд ли сложится легко для хозяев, ведь «Боруссия» Д по-спортивному очень зла и приедет исключительно за победой. В прошлой встрече «Штутгарт» сыграл вничью с «Арминией» (1:1) и оказался сильнее «Аугсбурга» (3:2).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Штутгарта» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д не может выиграть уже два матча подряд в чемпионате Германии

«Штутгарт» проиграл пять из шести последних поединков клубу из Дортмунда

15 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

У обеих команд есть проблемы в чемпионате, хоть они решают и разные задачи. Предлагаем опереться на статистику и поверить в яркий и результативный поединок. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Фонбет.