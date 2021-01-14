«Штутгарт» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги (16.01.2021)

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14 января 2021, 12:15

В 16-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» на домашней арене примет «Боруссию» Менхенгладбах. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 16 января 2021 года.

Ставки букмекеров

В этой игре минимальные симпатии букмекеров на стороне гостевой команды. Поставить на победу «Боруссии» компания Мелбет предлагает за коэффициент 2.31. Шансы «Штутгарта» одержать викторию оцениваются в 3.00, а ничья котируется отметкой 4.00.

С ощутимым преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность. Исход с условием ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Штутгарт» неплохо проявляет себя после возвращения в элиту немецкого футбола. В декабре команда балансировала возле зоны еврокубков, но из-за трех неудач кряду опустилась на экватор турнирной таблицы.

В прошлом туре чемпионата «швабы» разгромили в гостях «Аугсбург» (4:1). Эта виктория стала для команды пятой в сезоне. До этого «Штутгарт» проиграл два матча подряд – «Лейпцигу» (0:1) и «Вольфсбургу» (0:1).

«Боруссия» не отличалась стабильностью в первой части сезона. Это можно списать на выступления команды в Лиге чемпионов, где она завоевала путевку в 1/8 финала. Но сейчас подопечные Марко Розе начали набирать обороты. Сначала «жеребята» переиграли в гостях «Арминию» (1:0), а затем сенсационно обыграли дома «Баварию» (3:2), уступая чемпиону по ходу матча 0:2.

Эти успехи позволили «Боруссии» приблизиться к топ-6 в турнирной таблице, сократив отставание от зоны еврокубков до минимального.

Информация для ставок

«Штутгарт» не побеждал в домашних матчах этого сезона – четыре ничьи и три поражения

В семи гостевых играх Бундеслиги «Боруссия» взяла три победы – две ничьи и два поражения

Прогноз

В этом противостоянии сложно выделить фаворита. «Штутгарт» лучше играет в гостях, но «швабам» пора уже проявить себя на домашней арене.

«Боруссия» сейчас на волне успеха попробует развить серию, но хозяева неплохо проявили себя в матчах с лидерами, уступая им с минимальным счетом.

Берем ставку на ТБ (2,5) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.

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