Швейцария – Турция. Прогноз на матч Евро-2020 (20.06.2021)

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сегодня, 00:29

В заключительном туре группы А встретятся аутсайдеры Швейцария и Турция. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Мелбет является Швейцария. На победу номинальных хозяев коэффициент 1.7, в случае победы Турции зайдет коэффициент 4.76. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.71. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

Сборная Швейцарии не самым лучшим образом выступила в минувших турах, если поражение от Италии (0:3) вполне объяснимо, то ничья против сборной Уэльса (1:1) далеко не тот результат, на который рассчитывали швейцарцы. Шанс на выход из группы все еще имеется, но для этого нужно обязательно побеждать Турцию.

Сборная Турции стала настоящим разочарованием для своих болельщиков, на команду возлагались большие надежды, но два сухих поражения от Италии (0:3) и Уэльса (0:2) дают очень слабые шансы на плей-офф. В заключительном матче Турция постарается третий раз не ударить в грязь лицом и хоть что-то показать на этом турнире.

Информация для ставок

В последних девяти матчах Швейцария уступила лишь один раз

Турция забивала голы в одной из последних четырех встреч

В четырех из пяти последних игр Швейцария пропускала гол в свои ворота

Последний раз команды играли друг с другом на Евро-2008, тот поединок завершился победой Турции (2:1)

Прогноз

Обе команды еще имеют возможность выйти в плей-офф с третьего места, а потому здесь нас ожидает заруба двух очень мотивированных коллективов. Швейцария в предыдущих матчах выглядела более солидно, а потому, скорее всего, будет владеть преимуществом и создавать моменты у ворот соперника. Чем ответит Турция сказать сложно. Предлагаем рискнуть и поставить, что Швейцария не проиграет + ТМ 3.5 по коэффициенту 1.8 в БК Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.90 в матче «Атенас» — «Роча».