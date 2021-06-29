СИК — «Мариехамн». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (30.06.2021)

СИК и «Мариехамн» сыграют друг с другом в рамках чемпионата Финляндии. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.
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сегодня, 18:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает СИК явным фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.74. Победа «Мариехамна» оценивается в 4.75. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.65.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5 и 1.72 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.15.
Форма команд
СИК с 14 набранными баллами занимает 6-е место в чемпионате. Чуть меньше недели назад команда уже обыграла своего нынешнего соперника (1:0) и постарается повторить успех и в этой встрече.
«Мариехамн» с 6 очками в активе занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, проведя на 1 матч меньше СИКа. Команда, одержав 2 победы на старте сезона, не может набрать очки на протяжении 6 туров.
Информация для ставок
- «Мариехамн» выиграл один выездной матч из последних пяти
- В пяти из шести последних домашних матчей СИКа сыграла ставка на ТМ 2.5
- Последняя очная встреча команд на поле СИКа завершилась победой «Мариехамна» со счетом 2:0
- СИК пропускает в пяти из шести последних домашних матчей
Прогноз
Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, хозяева поля выглядят сильнее и, скорее всего, будут владеть преимуществом и добудут положительный результат. Предлагаем сделать ставку на победу СИКа по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.00 на гол с 61-й по 75-ю минуту в матче «Форталеза» — «Шапекоэнсе».