СИК — «Мариехамн». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (30.06.2021)

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вчера, 07:27

СИК и «Мариехамн» сыграют друг с другом в рамках чемпионата Финляндии. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает СИК явным фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.74. Победа «Мариехамна» оценивается в 4.75. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5 и 1.72 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.15.

Форма команд

СИК с 14 набранными баллами занимает 6-е место в чемпионате. Чуть меньше недели назад команда уже обыграла своего нынешнего соперника (1:0) и постарается повторить успех и в этой встрече.

«Мариехамн» с 6 очками в активе занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, проведя на 1 матч меньше СИКа. Команда, одержав 2 победы на старте сезона, не может набрать очки на протяжении 6 туров.

Информация для ставок

«Мариехамн» выиграл один выездной матч из последних пяти

В пяти из шести последних домашних матчей СИКа сыграла ставка на ТМ 2.5

Последняя очная встреча команд на поле СИКа завершилась победой «Мариехамна» со счетом 2:0

СИК пропускает в пяти из шести последних домашних матчей

Прогноз

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, хозяева поля выглядят сильнее и, скорее всего, будут владеть преимуществом и добудут положительный результат. Предлагаем сделать ставку на победу СИКа по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.00 на гол с 61-й по 75-ю минуту в матче «Форталеза» — «Шапекоэнсе».