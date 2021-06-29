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СИК — «Мариехамн». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (30.06.2021)

вчера, 07:27

СИК и «Мариехамн» сыграют друг с другом в рамках чемпионата Финляндии. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.805.53
Лига Ставок 1.68 3.65 5.20
Мелбет 1.65 3.76 5.00
1XBET 1.66 3.78 5.00
BetBoom 1.70 3.50 5.10

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает СИК явным фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.74. Победа «Мариехамна» оценивается в 4.75. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5 и 1.72 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.15.

Форма команд

СИК с 14 набранными баллами занимает 6-е место в чемпионате. Чуть меньше недели назад команда уже обыграла своего нынешнего соперника (1:0) и постарается повторить успех и в этой встрече.

«Мариехамн» с 6 очками в активе занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, проведя на 1 матч меньше СИКа. Команда, одержав 2 победы на старте сезона, не может набрать очки на протяжении 6 туров.

Информация для ставок

  • «Мариехамн» выиграл один выездной матч из последних пяти
  • В пяти из шести последних домашних матчей СИКа сыграла ставка на ТМ 2.5
  • Последняя очная встреча команд на поле СИКа завершилась победой «Мариехамна» со счетом 2:0
  • СИК пропускает в пяти из шести последних домашних матчей

Прогноз

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, хозяева поля выглядят сильнее и, скорее всего, будут владеть преимуществом и добудут положительный результат. Предлагаем сделать ставку на победу СИКа по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.00 на гол с 61-й по 75-ю минуту в матче «Форталеза» — «Шапекоэнсе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.59 1.75 2.17
Лига Ставок 2.46 1.51 1.76 1.99 1.41 2.80
Мелбет 1.81 2.08
1XBET 1.81 2.08
BetBoom 2.35 1.54 1.70 2.05 1.37 2.90
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Мариехамн».
shlomo
shlomo
вчера в 08:29
Хозяева не проиграют
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