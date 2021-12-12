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«Сивасспор» — «Галатасарай». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (13.12.2021)

сегодня, 12:38

На матч шестнадцатого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» отправляется в гости к «Сивасспору». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.973.372.54
Фонбет 2.90 3.30 2.45
Мелбет 2.93 3.52 2.50
1XBET 2.93 3.52 2.50
BetBoom 2.87 3.37 2.48

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этой встрече букмекеры выделить не смогли. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.45 в БК Мелбет. Если есть вера в победу хозяев, то ее можно взять по коэффициенту 2.87, а в случае ничейного результата залетит коэффициент 3.44.

Форма команд

«Сивасспор» продолжает занимать место во второй части турнирной таблицы с отрывом в пять очков от зоны вылета. В прошедших двух турах команда порадовала своих болельщиков сухими победами над «Антальяспором» (1:0) и «Хатайспором» (4:0).

«Галатасарай» продолжил свою ничейную серию, в этот раз расписав ничью с «Лацио» (0:0) в рамках последнего тура группового этапа Лиги Европы. В национальном чемпионате ничьи были с «Алтаем» (2:2) и «Малатияспором» (0:0).

Информация для ставок

• «Сивасспор» не проигрывает дома семь матчей кряду (пять ничьих и две победы)
• Три последних игры «Галатасарая» завершились вничью
• Семь минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
• Пять из семи крайних поединков «Сивасспора» завершились ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра команд из разных частей турнирной таблицы. «Галатасарай» будет владеть преимуществом и, скорее всего, добьется положительного для себя результата, но соперник не из простых и также будет стараться навязать свой футбол. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.47 1.91 1.98 1.51 2.67
Мелбет 1.90 2.00
1XBET 1.90 2.00
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ndf7hqnav3u3
ndf7hqnav3u3
сегодня в 12:40
«Сивасспор» одержит победу.
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