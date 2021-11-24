«Славия» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 15:06

В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций пражская «Славия» дома примет роттердамский «Фейеноорд». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита у букмекеров на данный поединок нет. Поставить на победу «Славии» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.27. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.96. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.52.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Славия» демонстрирует хорошее качество футбола в последнее время, и это дает свои результаты. Команда на протяжении нескольких матчей побеждает и держит свои ворота в неприкосновенности, что позволяет ей занимать первое место в своем чемпионате и бороться за путевку в плей-офф ЛК. В минувших турах чешский коллектив сражался с «Маккаби» из Хайфы и обменялся с ним победами.

«Фейеноорд» также имеет солидную победную серию и уже практически гарантировал себе место в следующем раунде турнира. В третьем и четвертом туре нидерландский клуб сыграл с немецким «Унионом» и дважды обыграл его — 2:1 и 3:1.

Информация для ставок

Победная серия «Славии» составляет пять матчей, «Фейеноорда» — шесть

Шесть из семи последних игр «Славии» завершились результатом «обе забьют – нет»

В 10 из 12 последних поединков «Фейеноорда» был пробит тотал больше 2.5 мячей

«Фейеноорд» забивает на выезде в девяти из десяти крайних встреч

Прогноз

Здесь мы увидим сражение двух команд, которые находятся в замечательной игровой форме. Уступать преимущество не захочет ни одна из команд, а потому нас ждет зрелищный поединок с опасными моментами и обменом голами. Сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.68.