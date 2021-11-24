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«Славия» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

24 ноября 2021, 15:06

В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций пражская «Славия» дома примет роттердамский «Фейеноорд». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Славия
Фейеноорд
2 : 2
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.543.36
Мелбет 2.29 3.47 3.26
BetBoom 2.30 3.39 3.13

Ставки букмекеров

Явного фаворита у букмекеров на данный поединок нет. Поставить на победу «Славии» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.27. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.96. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.52.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Славия» демонстрирует хорошее качество футбола в последнее время, и это дает свои результаты. Команда на протяжении нескольких матчей побеждает и держит свои ворота в неприкосновенности, что позволяет ей занимать первое место в своем чемпионате и бороться за путевку в плей-офф ЛК. В минувших турах чешский коллектив сражался с «Маккаби» из Хайфы и обменялся с ним победами.

«Фейеноорд» также имеет солидную победную серию и уже практически гарантировал себе место в следующем раунде турнира. В третьем и четвертом туре нидерландский клуб сыграл с немецким «Унионом» и дважды обыграл его — 2:1 и 3:1.

Информация для ставок

  • Победная серия «Славии» составляет пять матчей, «Фейеноорда» — шесть
  • Шесть из семи последних игр «Славии» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • В 10 из 12 последних поединков «Фейеноорда» был пробит тотал больше 2.5 мячей
  • «Фейеноорд» забивает на выезде в девяти из десяти крайних встреч

Прогноз

Здесь мы увидим сражение двух команд, которые находятся в замечательной игровой форме. Уступать преимущество не захочет ни одна из команд, а потому нас ждет зрелищный поединок с опасными моментами и обменом голами. Сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.40 2.04 1.81 1.56 2.45
Мелбет 1.97 1.93
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Все комментарии
39sfc3jsrpra
39sfc3jsrpra
24 ноября в 17:51
Футбольный клуб Славия (Прага) выиграет матч.
sx43g3yusb6b
sx43g3yusb6b
24 ноября в 16:52
Футбольный клуб Славия (Прага) одержит победу.
shlomo
shlomo
24 ноября в 15:23
Хозяева не проиграют
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