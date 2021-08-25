«Слован» — «Олимпиакос». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

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вчера, 18:06

В ответном матче квалификации Лиги Европы «Олимпиакос» приедет в гости к «Словану» из Братиславы. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом этого поединка «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.88. Поверить в успех «Слована» можно по коэффициенту 3.85, а ничейный исход будет стоить 3.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Олимпиакос» уверенно выиграл первую игру, по результатам которой практически обеспечил себе участие в групповом этапе турнира. Чемпионат Греции еще не стартовал, поэтому коллектив имеет игровую практику только в еврокубковых матчах.

«Слован» после вылета из квалификации Лиги Чемпионов практически потерял шансы попасть в Лигу Европы. Команда не смогла показать свой футбол, она была наказана греческим клубом за ошибки в обороне. В чемпионате Словакии команда занимает второе место и делит очки с лидеров, сыграв на одну игру меньше.

Информация для ставок

• Словацкий клуб не проигрывает на своем поле семь матчей подряд

• «Олимпиакос» выиграл три последних матча у «Слована» не пропустив ни одного мяча

• Четыре из пяти последних выездных матчей «Олимпиакоса» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Олимпиакос» крупно выиграл первый матч и постарается малыми силами завершить это противостояние. Предполагаем, что много мячей болельщики не увидят, поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

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