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«Слован» — «Олимпиакос». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

вчера, 18:06

В ответном матче квалификации Лиги Европы «Олимпиакос» приедет в гости к «Словану» из Братиславы. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Лига Европы 2021/2022
Слован
Олимпиакос
- : -
сегодня, 21:45
0 - 3
Первый матч
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом этого поединка «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.88. Поверить в успех «Слована» можно по коэффициенту 3.85, а ничейный исход будет стоить 3.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Олимпиакос» уверенно выиграл первую игру, по результатам которой практически обеспечил себе участие в групповом этапе турнира. Чемпионат Греции еще не стартовал, поэтому коллектив имеет игровую практику только в еврокубковых матчах.

«Слован» после вылета из квалификации Лиги Чемпионов практически потерял шансы попасть в Лигу Европы. Команда не смогла показать свой футбол, она была наказана греческим клубом за ошибки в обороне. В чемпионате Словакии команда занимает второе место и делит очки с лидеров, сыграв на одну игру меньше.

Информация для ставок

• Словацкий клуб не проигрывает на своем поле семь матчей подряд
• «Олимпиакос» выиграл три последних матча у «Слована» не пропустив ни одного мяча
• Четыре из пяти последних выездных матчей «Олимпиакоса» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Олимпиакос» крупно выиграл первый матч и постарается малыми силами завершить это противостояние. Предполагаем, что много мячей болельщики не увидят, поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на другой матч Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.70 1.70 2.16
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Все комментарии
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вчера в 19:12
Футбольный клуб Олимпиакос (Пирей) одержит победу.
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