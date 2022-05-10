«Сочи» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (13.05.2022)

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вчера, 17:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Сочи» выиграл очень важный матч в прошлом туре РПЛ и смог отцепить от себя ЦСКА уже на пять пунктов за два тура до окончания чемпионата. Команда на данный момент идет на третьем месте с 53 очками, но уступает московскому «Динамо» только по дополнительным характеристикам. Чтобы сохранить за собой бронзовые медали, а возможно и побороться за серебряные награды, коллектив обязан обыгрывать на своем поле новичка чемпионата. В прошлом туре «Сочи» минимально обыграл на выезде ЦСКА (1:0).

«Нижний Новгород» давно не может победить и за последние пять туров смог набрать всего два очка. Команда имеет в своем активе 29 баллов и только за счет дополнительных характеристик опережает двух прямых конкурентов, занимая 11 место. Чтобы сохранить прописку в РПЛ , коллективу необходимо набирать очки в предстоящих матчах и надеяться на осечки соперников. В прошлом туре «Нижний Новгород» проиграл на своем поле «Ахмату» (0:1), а ранее сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

Информация для ставок

«Сочи» проиграл только два матча из десяти последних, а «Нижний Новгород» одержал всего одну победу

«Сочи» забивал в девяти из десяти домашних встреч

Четыре последних матча между клубами во всех турнирах завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Сочи» сейчас выглядит более уверенно, чем «Нижний Новгород», однако хозяева уделят большую часть игрового времени обороне, поэтому мы предполагаем, что большим количеством мячей команды не порадуют болельщиков. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.