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«Спарта» — «Рапид». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

вчера, 07:47

В ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов встретятся «Спарта» и «Рапид». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Лига чемпионов 2021/2022
Спарта
Рапид
2 : 0
завершен
вчера, 21:30
1 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Спарту» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8, победа «Рапида» котируется в 3.72. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.86.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.64. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.31. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 1.6.

Форма команд

«Спарта» показывает очень результативный футбол в последнее время. Много забивает и дает забивать своим соперникам. В первом матче квалификации команда неплохо смотрелась в выездном матче с «Рапидом», но не смогла добиться положительного результата и проиграла (1:2). В первом туре чемпионата Чехии «Спарта» переиграла «Сигму» со счетом 3:2.

«Рапид», игрока которого недавно подписала «Барселона», в первом туре австрийской лиги ничего не смог сделать с «Хартбергом», проиграв дома (0:2). До первого матча со «Спартой» «Рапид» разгромил «Винер» (6:0) в 1-м раунде Кубка Австрии.

Информация для ставок

  • В 6 последних матчах «Спарты» сыграла комбинированная ставка «обе забьют» + ТБ 2.5
  • «Рапид» проиграл один из последних восьми матчей
  • «Спарта» выиграла 11 из 14 последних матчей во всех турнирах
  • «Рапид» забил 11 голов в последних 4 поединках

Прогноз

«Спарте» необходимо идти в атаку и отыгрывать отставание в один мяч. Смеем предположить, что, как и в первом поединке, команды смогут обменяться голами. Сделать ставку «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.59 1.86 1.99
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Все комментарии
vvkfdjhk65j7
vvkfdjhk65j7
вчера в 15:32
Футбольный клуб Спарта (Прага) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 08:03
Возможен ничейный результат
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