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«Спарта» — «Твенте». Прогноз на матч Эредивизи (28.01.2021)

27 января 2021, 10:56

28 января «Спарта» из Роттердама принимает на своем стадионе «Твенте». Букмекеры уже сделали свой прогноз на матч чемпионата Нидерландов.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.603.13
Fonbet Live! 6.50 1.30 7.60
Лига ставок 2.20 3.55 3.00

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет рекомендуют поставить на победу «Спарты» с коэффициентом 2.30. Ничейный исход оценивают в 3.60. На победу «Твенте» можно поставить с коэффициентом 2.90. Букмекеры не верят в то, что «Твенте» может быть фаворитом данного противостояния.

Форма команд

«Спарта» находится на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 21 очко. Свой последний поединок клуб из Роттердама проиграл со счетом 0:1. Форму клуба в нынешнем сезоне можно назвать плохой, команда не борется за очки.

«Твенте» находится на седьмой строчке в таблице и имеет в активе 28 пунктов. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:1. «Твенте» играет в неплохой атакующий футбол, но этого все равно недостаточно. Цель для команды в нынешнем сезоне — попасть в топ-5.

Информация для ставок

● «Твенте» выиграл всего один матч из последних пяти

● У «Спарты» три поражения из последних пяти матчей

● «Спарта» пропустила в нынешнем сезоне 31 гол — один из худших показателей в лиге

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в матче больше 2,5 с коэффициентом 1.67. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют в этом противостоянии за коэффициентом 1.55. Эти команды, несмотря на плохую форму, неплохо играют в атаке и вполне могут выдать голевой перформанс.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Ювентус» — СПАЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.603.13
Fonbet Live! 6.50 1.30 7.60
Лига ставок 2.20 3.55 3.00
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shlomo
shlomo
27 января в 11:02
Думаю, что результативная ничья
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