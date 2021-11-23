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«Спартак» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Европы (24.11.2021)

23 ноября 2021, 00:07

Пятый тур группового этапа Лиги Европы стартует сражением в Москве, где «Спартак» примет «Наполи». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига Европы 2021/2022
Спартак
Наполи
2 : 1
завершен
24 ноября 2021, 18:30
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.993.901.72
Фонбет 5.80 4.25 1.62
Мелбет 5.51 4.00 1.67
BetBoom 4.90 3.95 1.74

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Наполи» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на неожиданной победе хозяев можно по коэффициенту 5.8. На ничью дается коэффициент 4.45.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.23. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Спартак» попал в серию неудач и не может победить уже несколько матчей подряд. В минувшем туре чемпионата России коллектив отправился в Краснодар, но взять очки у одноименной команды не смог, поражение (1:2). В четвертом туре Лиги Европы москвичи побывали в Англии и сразились с «Лестером», но также уехали без победы, ничья (1:1). В своей группе команда занимает последнее место и обязана цепляться за очки, если рассчитывает на борьбу за плей-офф.

«Наполи» после четырех туров ЛЕ занимает первое место, но комфортного преимущества над оппонентами не имеет, поэтому расслабляться точно не время. В минувшем туре неаполитанцы в Польше разгромили «Легию» со счетом 4:1, а в национальном чемпионате несколькими днями ранее уступили «Интеру» (2:3).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Спартака» составляет семь матчей
  • В крайних 15 выездных встречах «Наполи» добыл 12 побед
  • «Спартак» пропускает дома в семи из восьми последних поединков
  • Три минувших игры с участием «Наполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Первый матч между коллективами прошел ярко и интересно для болельщиков, он завершился неожиданным для всех результатом (3:2) в пользу «Спартака». Смеем предположить, что сценарий открытой игры будет и в этот вечер. Сделать ставку на «обе забьют» предлагаем по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.29 2.12 1.77 1.69 2.24
Мелбет 2.28 1.70
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