«Спартак» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (12.11.2023)

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вчера, 18:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Ростова» оценивается за 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

Московский «Спартак» выиграл лишь одну игру из пяти последних и пока что разочаровывает своих болельщиков. Команде нужны изменения, чтобы постараться вернуться в группу лидеров, а пока она занимает только шестое место с 21 баллом. В случае победы над «Ростовом» коллектив возможно сможет отыграть еще одну позицию в турнирной таблице. В прошлом туре «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а ранее в кубке России уступил «Краснодару» (2:3).

«Ростов» неплохо провел несколько последних матчей, но в целом команда выдает не самый лучший сезон. Подопечные Валерия Карпина идут только на 11 месте с 17 баллами, но матчи с «народной» командой всегда для них принципиальны, поэтому гостей устроит любой результат кроме поражения. Два последних матча «Ростова» завершились ничьей с «Оренбургом» (1:1) и победой над «Уралом» в кубке страны (2:1).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл только один из семи последних матчей во всех турнирах

«Ростов» не может выиграть на выезде в основное время уже 10 матчей подряд

«Спартак» не может выиграть у «Ростова» уже пять поединков подряд

Прогноз

«Спартак» приложит максимум усилий для победы над не самым стабильным соперником, что должно помочь команде выбраться из кризиса. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.