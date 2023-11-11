Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Спартак» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (12.11.2023)

вчера, 18:38
Ростов

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Ростова» оценивается за 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.753.964.71
Лига Ставок 1.76 4.10 4.50
Pari 1.77 4.05 4.70

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

Московский «Спартак» выиграл лишь одну игру из пяти последних и пока что разочаровывает своих болельщиков. Команде нужны изменения, чтобы постараться вернуться в группу лидеров, а пока она занимает только шестое место с 21 баллом. В случае победы над «Ростовом» коллектив возможно сможет отыграть еще одну позицию в турнирной таблице. В прошлом туре «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а ранее в кубке России уступил «Краснодару» (2:3).

«Ростов» неплохо провел несколько последних матчей, но в целом команда выдает не самый лучший сезон. Подопечные Валерия Карпина идут только на 11 месте с 17 баллами, но матчи с «народной» командой всегда для них принципиальны, поэтому гостей устроит любой результат кроме поражения. Два последних матча «Ростова» завершились ничьей с «Оренбургом» (1:1) и победой над «Уралом» в кубке страны (2:1).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл только один из семи последних матчей во всех турнирах
  • «Ростов» не может выиграть на выезде в основное время уже 10 матчей подряд
  • «Спартак» не может выиграть у «Ростова» уже пять поединков подряд

Прогноз

«Спартак» приложит максимум усилий для победы над не самым стабильным соперником, что должно помочь команде выбраться из кризиса. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.72 1.73 2.18
Лига Ставок 2.15 1.72 1.70 2.19
Pari 2.20 1.68
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:53
Обе команды будут стремится к победе, очки терять нельзя предположу результативный матч - ТБ 2,5.
Мaлик
Мaлик
вчера в 20:38
Думаю, что мы увидим вполне себе открытый матч, потому как обе команды привыкли действовать от атаки и в обороне у них швах. Спартак несмотря на свое 6-ое место в чемпионате имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных, в обороне нет стабильности, а команда привыкла играть высоко и у нее возникает дисбаланс. Ростов после паузы хорош и забивает в каждом матче, так что обмен голами в данном поединке напрашивается.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 