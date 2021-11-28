«Специа» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (28.11.2021)

1638098306

28 ноября 2021, 14:18

Интересный поединок ждет всех любителей итальянского футбола в 14-м туре Серии А. «Специа» ждет в гости «Болонью». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное предпочтение в этом матче отдают «Болонье». Команда играет выездной поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.33. Победа «Специи» оценивается по коэффициенту 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно взять по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Специа» неважно выглядит в этом сезоне и практически находится в зоне вылета. Клуб идет на 17-м месте и набрал всего 11 очков, что не удовлетворяет болельщиков. Коллектив лишь второй сезон играет в элитном дивизионе Италии и главной его задачей остается сохранение прописки в турнире. В последних двух матчах «Специа» крупно проиграла «Аталанте» (2:5) и одержала победу над «Торино» (1:0).

«Болонья» является типичным середняком Серии А и располагается в середине турнирной таблицы. Клуб вряд ли сможет претендовать на места в зоне еврокубков, но и ниже своей планки практически не опускается. В пяти последних матчах чемпионата «Болонья» набрала только шесть очков, что говорит о некотором спаде в игре клуба. В двух последних встречах коллектив проиграл «Венеции» (0:1) и одолел «Сампдорию» (2:1).

Информация для ставок

Обе команды смогли выиграть лишь по три матча из десяти последних

«Специа» забивала в девяти из десяти последних домашних встреч

Два последних матча между клубами на поле «Специи» закончились вничью

Последние четыре матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды не хватают звезд с неба, но часто забивают друг другу в личных встречах, такие матчи всегда интересно смотреть. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют». Коэффициент на данный вариант составляет 1.58.