«Специа» — «Наполи». Прогноз на матч чемпионата Италии (08.05.2021)

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вчера, 05:49

В 35-м туре Серии А «Наполи» сыграет в гостях со «Специей». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Наполи» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.5, ничейный исход котируется в 4.75, а победа «Специи» представлена коэффициентом 6.00.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 2.43, ТБ (2,5) – 1.54. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.69.

Форма команд

«Специа» продолжает борьбу за выживание в Серии А и после 34 туров находится на 16-й строчке турнирной таблицы. Команда не может выиграть 4 матча подряд, в последнем туре «Специа» сыграла вничью с «Вероной» (1:1), а туром ранее потерпела поражение от «Дженоа» (0:2).

«Наполи» под руководством Дженнаро Гатузо упорно старается занять место в топ-4 Серии А. Для выполнения этой задачи команде необходимо побеждать в оставшихся 4 турах. В прошлом туре этого сделать не удалось, на последних секундах клуб упустил победу над «Кальяри» (1:1). Настрой на эту игру будет запредельный, и «Наполи» наверняка создаст много моментов у ворот соперников.

Информация для ставок

«Специа» не может победить в Серии А четыре матча подряд

«Наполи» проиграл один выездной поединок из последних пяти

«Специа» забивает дома в пяти матчах подряд

Игра первого круга завершилась победой «Специи» (2:1)

Прогноз

Оба соперника мотивированы и еще не решили турнирные задачи. Неаполитанцы на порядок сильнее и не намерены терять очки. Сделать ставку на победу «Наполи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.