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«Специа» — «Наполи». Прогноз на матч чемпионата Италии (08.05.2021)

вчера, 05:49

В 35-м туре Серии А «Наполи» сыграет в гостях со «Специей». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.454.721.52
Лига Ставок 5.80 4.70 1.53
Мелбет 6.73 4.69 1.50
1XBET 4.02 7.00 1.39
BetBoom 6.37 4.38 1.53

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Наполи» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.5, ничейный исход котируется в 4.75, а победа «Специи» представлена коэффициентом 6.00.

Коэффициент на тотал меньше (2,5) забитых мячей составил 2.43, ТБ (2,5) – 1.54. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.69.

Форма команд

«Специа» продолжает борьбу за выживание в Серии А и после 34 туров находится на 16-й строчке турнирной таблицы. Команда не может выиграть 4 матча подряд, в последнем туре «Специа» сыграла вничью с «Вероной» (1:1), а туром ранее потерпела поражение от «Дженоа» (0:2).

«Наполи» под руководством Дженнаро Гатузо упорно старается занять место в топ-4 Серии А. Для выполнения этой задачи команде необходимо побеждать в оставшихся 4 турах. В прошлом туре этого сделать не удалось, на последних секундах клуб упустил победу над «Кальяри» (1:1). Настрой на эту игру будет запредельный, и «Наполи» наверняка создаст много моментов у ворот соперников.

Информация для ставок

  • «Специа» не может победить в Серии А четыре матча подряд
  • «Наполи» проиграл один выездной поединок из последних пяти
  • «Специа» забивает дома в пяти матчах подряд
  • Игра первого круга завершилась победой «Специи» (2:1)

Прогноз

Оба соперника мотивированы и еще не решили турнирные задачи. Неаполитанцы на порядок сильнее и не намерены терять очки. Сделать ставку на победу «Наполи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.56 2.02 1.88
Лига Ставок 2.43 1.57 1.92 1.89
Мелбет 2.55 1.54
1XBET 4.04 1.21 2.55 1.54 1.97 1.85
BetBoom 4.25 1.25 2.47 1.59 1.92 1.96
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:13
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Наполи (Неаполь)
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