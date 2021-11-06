«Специа» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 12:24

В рамках 12-го тура сильнейшей лиги Италии «Специя» на родном стадионе примет «Торино». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.2 на победу гостей, взять ничейный результат можно по коэффициенту 3.55, а поставить на победу хозяев можно по интересному коэффициенту 3.3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход данного матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Специа» после одиннадцати сыгранных матчей находится в зоне вылета, но отставание от спасительных мест невелико, а потому улучшить свое положение можно уже по итогам данного поединка. В прошлых матчах команда не смогла порадовать своих болельщиков победой, проиграла «Сампдории» и «Фиорентине», а также расписала домашнюю ничью с «Дженоа» (1:1).

«Торино» в таблице занимает 12-е место и продолжает бороться за возможность играть в еврокубках. Коллектив в последних турах сумел набрать шесть очков, обыграв «Дженоа» (3:2) и «Сампдорию» (3:0), а также уступил на выезде «Милану» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Специа» победила лишь раз в крайних семи поединках

У «Торино» две победы и две ничьи в последних семи матчах

Минувшая очная встреча закончилась победой «Специи» (4:1)

Шесть из восьми игр с участием «Торино» завершились результатом ТМ 2.5, а шесть из семи «Специи» — ТБ 2.5

Прогноз

Трудно сказать, кто будет владеть преимуществом и сможет ли «Торино» доказать свое превосходство над командой из зоны вылета. Скорее всего, будет равная игра, в которой мы вполне можем рассчитывать на обмен голами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.