«Специа» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (31.01.2021)

1612074849

вчера, 09:34

Интересный поединок ждет всех любителей Серии А. «Специа» ждет в гости «Удинезе». Встреча состоится 31 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Удинезе». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.11. Победа «Специи» оценивается в 4.00, а ничейный исход может принести игроку выигрыш по коэффициенту 3.20.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.02. Сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно за 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.76.

Форма команд

«Специа» — новичок Серии А, поэтому болельщики и эксперты относятся к результатам команды более снисходительно. Главная цель клуба – сохранить прописку в самой сильной лиге Италии. «Специа» имеет запас в 4 очка от зоны вылета и пытается брать очки, где получается. В прошлом туре команда проиграла «Роме» (3:4), а ранее сыграла вничью с Торино (0:0). Перед этими поединками у «Специи» было две победы подряд.

«Удинезе» очень давно находится в Серии А, но результаты команды не прогрессируют. Клуб давно не побеждал, и лишь иногда набирает очки за счет ничейных поединков. Так, в прошлой игре «Удинезе» выстоял нулевую ничью с «Интером», а туром ранее отбился от «Аталанты».

Информация для ставок

«Удинезе» не может победить в Серии А девять матчей подряд

«Удинезе» забивал в восьми из десяти последних выездных матчей

«Специа» пропускала на своем поле в восьми из девяти матчей

Прогноз

«Удинезе» не демонстрирует никаких сдвигов в тактическом плане, добывать результат в такой ситуации становится очень проблематично. Мы предполагаем, что и данный поединок не приведет гостей к успеху.

Поставить на победу «Специи» с коэффициентом 4.00 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кельн» — «Арминия».