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«Спортинг» Хихон – «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (26.03.2021)

сегодня, 02:57

В 31-м туре испанской Сегунды хихонский «Спортинг» дома сыграет с «Алькорконом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.152.804.68
Лига Ставок 2.06 2.80 4.60
Фонбет 2.05 2.85 4.70
Pin-Up.ru 2.09 2.90 4.80

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Спортинг» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.17. Победа «Алькоркона» оценивается в 4.1, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 2.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.12 на ТБ 2. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.72. Ставка «обе забьют» котируется в 2.25.

Форма команд

«Спортинг» идет на пятом месте и продолжает бороться за выход в Примеру. Команда давно не проигрывает. До второго места, дающего прямой выход в Примеру, клубу не хватает шесть очков. В прошлом туре «Спортинг» сыграл вничью с «Сабаделем» (1:1), а немного ранее на своем поле обыграл «Мальорку» (2:0).

«Алькоркон» располагается рядом с зоной вылета. Клуб пытается набирать очки и в последних 5 матчах набрал 7 баллов. В последних двух турах «Алькоркон» проиграл дома «Райо Вальекано» (0:3) и поделил очки с «Альмерией» (0:0).

Информация для ставок

  • «Спортинг» не проигрывает восемь матчей Сегунды подряд
  • В четырех из пяти матчей «Алькоркона» сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • «Спортинг» выиграл две последние встречи у «Алькоркона»
  • Восемь из десяти матчей «Спортинга» на его поле закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Хозяева имеют хорошую серию без поражений и борются за повышение в классе, поэтому в этом матче они выглядят предпочтительнее гостей. Сделать ставку на победу «Спортинга» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.68 2.25 1.40 3.06
Лига Ставок 1.65 2.16 1.38 2.90
Pin-Up.ru 1.65 2.30 1.40 3.05 1.17 5.10
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