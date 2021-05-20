«Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (20.05.2021)

«Спортинг» примет «Лас-Пальмас» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Спортинг» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.78. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается в 5.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.2.
Форма команд
«Спортинг» расположился на шестой строчке в турнирной таблице с 61 баллом в активе. На счету клуба 16 побед, 13 ничьих и 10 поражений. В этом сезоне команда забила 36 голов и пропустила 26 мячей. Последние результаты «Спортинга» оставляют желать лучшего. Команда практически не побеждает, хотя продолжает бороться за выход в плей-офф.
«Лас-Пальмас» набрал 50 очков и находится на 14-й строчке чемпионата. Клуб одержал 13 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. На счету команды 34 забитых гола и 45 пропущенных мячей. «Лас-Пальмас» тоже редко побеждает, но и мало проигрывает. Клуб уже гарантировал себе прописку в Сегунде на следующий сезон и не решает турнирных задач.
Информация для ставок
- «Спортинг» выиграл один из последних семи матчей, «Лас-Пальмас» так же победил в одном матче из последних семи
- У «Лас-Пальмаса» 8 поражений в 19 гостевых матчах этого сезона
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — ничья или победа «Спортинга» по коэффициенту 1.14. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.25.