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«Спортинг» Хихон — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (20.05.2021)

сегодня, 02:37

«Спортинг» примет «Лас-Пальмас» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Спортинг» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.78. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается в 5.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.2.

Форма команд

«Спортинг» расположился на шестой строчке в турнирной таблице с 61 баллом в активе. На счету клуба 16 побед, 13 ничьих и 10 поражений. В этом сезоне команда забила 36 голов и пропустила 26 мячей. Последние результаты «Спортинга» оставляют желать лучшего. Команда практически не побеждает, хотя продолжает бороться за выход в плей-офф.

«Лас-Пальмас» набрал 50 очков и находится на 14-й строчке чемпионата. Клуб одержал 13 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. На счету команды 34 забитых гола и 45 пропущенных мячей. «Лас-Пальмас» тоже редко побеждает, но и мало проигрывает. Клуб уже гарантировал себе прописку в Сегунде на следующий сезон и не решает турнирных задач.

Информация для ставок

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — ничья или победа «Спортинга» по коэффициенту 1.14. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.00 1.88 1.56 2.53
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:58
Хозяева не проиграют
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