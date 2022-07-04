«Орландо Сити» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз на матч МЛС (05.07.2022)

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04 июля 2022, 14:23

Ставки букмекеров

«Орландо Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.78, ничья в игре котируется по 3.85, а победа «Ди Си Юнайтед» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.79, а ТМ (2.5) за 2.03.

Форма команд

«Орландо Сити» занимает на сегодня шестую строчку, имея 25 очков в активе. По ходу сезона команда добилась семи побед, четыре раза расписала «мировую» с соперниками и шесть раз уступила. В последних пяти матчах по два поединка проиграно и сыграно вничью, а один выигран. В крайнем противостоянии очки отданы «Цинциннати» (1:0).

«Ди Си Юнайтед» к матчу подходит на 14 месте, набрав к этому времени 14 очков. В нынешнем сезоне клуб четырежды обыгрывал соперников, в двух поединках расписал «мировую» и в девяти встречах потерпел поражение. В предшествующих пяти турах один матч сыгран вничью, а четыре проиграны, в том числе крайний с «Нэшвилл» (1:3).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Орландо Сити» забили обе команды

«Ди Си Юнайтед» не выиграл в 11 из 15 последних матчах

В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Учитывая форму, актуальную статистику и положение команд. Предлагаем заиграть ставку на индивидуальный азиатский тотал «Орландо Сити» больше (1.25) с коэффициентом 1.54 в БК Лига Ставок.