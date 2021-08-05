«Стандард» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (08.08.2021)

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вчера, 18:34

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам третий тур высшей лиги Бельгии. «Стандард» ждет в гости одного из лидеров прошлого чемпионата «Антверпен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.3. Победа «Антверпена» оценивается в 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Антверпен» выдал очень плохой старт сезона и проиграл первые два матча в чемпионате. Пока сложно рассуждать о том, что происходит с коллективом, учитывая его сильное выступление в прошлом сезоне. Матч со «Стандардом» позволит ответить на некоторые вопросы, ведь это достаточно сильный оппонент с талантливыми игроками. В последних двух матчах «Антверпен» проиграл «Кортрейку» (0:1) и «Мехелену» (2:3).

«Стандард» смог набрать четыре очка в стартовых матчах, поэтому их результат можно расценивать как удовлетворительный. Команда в этом сезоне рассчитывает на высокие места и будет бороться за каждое очко до конца чемпионата. В матче с «Антверпеном» клуб считается фаворитом и попробует доказать это уже на футбольно поле. В прошлой игре «Стандард» обыграл на выезде «Зюлте-Варегем» (2:1), а туром ранее разошелся миром с «Генком» (1:1).

Информация для ставок

«Стандард» не проигрывает уже семь матчей подряд (включая товарищеские встречи)

«Антверпен» одержал всего одну победу в последних десяти матчах во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между командами закончились вничью

Семь из восьми последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Стандард» в этом матче выглядит фаворитом, а «Антверпен» не может найти свою игру. Хозяева находятся в хорошей физической форме, и логично было бы сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет именно на их победу. Коэффициент на данный исход составит 2.3.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Остенде» в матче с «Гентом».