«Стандард» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

1607524947

вчера, 17:42

10 декабря «Стандард» и «Бенфика» сыграют в шестом туре Лиги Европы. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

«Бенфика» считается очевидным фаворитом матча, который пройдет в Бельгии. Букмекерская контора Бетсити принимает ставки на победу гостей с коэффициентом 1.64. Второй по вероятности исход – это ничья с котировкой 4.42, а победа «Стандарда» идет за 5.20.

Также букмекеры считают, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) можно сделать с коэффициентом 1.63, ТМ(2,5) – 2.42.

Форма команд

«Стандард» неудачно выступил в Лиге Европы, и уже лишился даже теоретических шансов на выход из группы. В пяти турах бельгийский коллектив набрал только три очка, когда обыграл дома польский «Лех» (2:1). В прошлом туре «Стандард» уступил в гостях «Рейнджерс» (2:3), а в чемпионате Бельгии хозяева сыграли вничью с «Мехеленом» (2:2).

«Бенфика» занимает второе место в квартете D, уступая лидеру «Рейнджерс» только по дополнительным показателям – у обеих команд по 11 набранных очков. 3 декабря португальская команда разгромила на домашней арене «Лех» (4:0), а затем отметилась тяжелой победой над «Пасуш де Феррейра» в национальном чемпионате.

Информация для ставок

· В семи прошлых матчах «Бенфики» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ (2,5)

· «Бенфика» забивала минимум три гола в пяти из шести предыдущих поединков турнира

· В 4 последних матчах «Стандарда» в Лиге Европы сыграл исход ТБ (2,5)

· «Бенфика» не проигрывала в шести прошлых матчах Лиги Европы

Прогноз

У «Стандарда» нет ответственности за результат, поэтому хозяева могут себе позволить сыграть в открытый и атакующий футбол. «Бенфика» еще может занять первое место в квартете, поэтому гости тоже не станут играть закрыто.