«Сток Сити» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

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вчера, 16:13

«Сток Сити» играет против «Барнсли». Этот матч состоится 15 сентября 2021 года в 21:45. «Барнсли», как и многие другие клубы Англии, наверняка очень давно хотел испытать ощущения знаменитого вечера в «дождливом Стоке». Букмекеры Фонбет представили котировки на один из самых интересных поединков нового тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сток Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу «Барнсли» по 5.00.

Форма команд

«Сток Сити» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 13 баллов. Команда выиграла четыре поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в одном матче. У клуба в активе девять забитых и семь пропущенных. В последних матчах «Сток Сити» смотрится очень хорошо, команда активно набирает баллы и забивает много голов. Есть у «Стока» и проблема — линия защиты, уж слишком много пропущенных голов в активе клуба.

«Барнсли» в этом сезоне не впечатляет. Клуб расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 6 баллов. Клуб выиграл один поединок, трижды играл вничью и проиграл в двух матчах. У клуба в активе пять забитых и восемь пропущенных голов. «Барнсли» в последних играх очень плох, команда не побеждает несколько поединков кряду и не может похвастаться обилием забитых мячей.

Информация для ставок

«Барнсли» не побеждает на протяжении четырех игр кряду

«Сток Сити» выиграл четыре матча из последних пяти

«Барнсли» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Сток Сити» выглядит очень хорошо в последних играх, команда явно в отличной форме. «Барнсли» ужасно играет в последних поединках и часто пропускает. Исходя из статистики последних матчей этих клубов, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Сток Сити» не проиграет по коэффициенту 2.35.