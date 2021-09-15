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«Сток Сити» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

вчера, 16:13

«Сток Сити» играет против «Барнсли». Этот матч состоится 15 сентября 2021 года в 21:45. «Барнсли», как и многие другие клубы Англии, наверняка очень давно хотел испытать ощущения знаменитого вечера в «дождливом Стоке». Букмекеры Фонбет представили котировки на один из самых интересных поединков нового тура Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.395.25
Мелбет 1.67 3.71 6.19
1XBET 1.69 3.74 5.45
BetBoom 1.65 3.75 6.20

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сток Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу «Барнсли» по 5.00.

Форма команд

«Сток Сити» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 13 баллов. Команда выиграла четыре поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в одном матче. У клуба в активе девять забитых и семь пропущенных. В последних матчах «Сток Сити» смотрится очень хорошо, команда активно набирает баллы и забивает много голов. Есть у «Стока» и проблема — линия защиты, уж слишком много пропущенных голов в активе клуба.

«Барнсли» в этом сезоне не впечатляет. Клуб расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 6 баллов. Клуб выиграл один поединок, трижды играл вничью и проиграл в двух матчах. У клуба в активе пять забитых и восемь пропущенных голов. «Барнсли» в последних играх очень плох, команда не побеждает несколько поединков кряду и не может похвастаться обилием забитых мячей.

Информация для ставок

  • «Барнсли» не побеждает на протяжении четырех игр кряду
  • «Сток Сити» выиграл четыре матча из последних пяти
  • «Барнсли» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Сток Сити» выглядит очень хорошо в последних играх, команда явно в отличной форме. «Барнсли» ужасно играет в последних поединках и часто пропускает. Исходя из статистики последних матчей этих клубов, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Сток Сити» не проиграет по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.67 1.65 2.33
Мелбет 1.67 2.35
1XBET 2.69 1.49
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:59
Победа Сток Сити в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:21
Сток Сити не проиграет...
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