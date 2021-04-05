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«Сток Сити» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

вчера, 11:03

«Сток Сити» сыграет против «Миллуолла». Этот поединок запланирован на 5 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.173.75
Лига Ставок 2.13 3.00 3.85
Мелбет 2.15 3.17 3.99

Ставки букмекеров

Фаворитом матча считается «Сток Сити». На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.15. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на победу «Миллуолла» по 3.70, а на ничейный исход по 3.15.

Форма команд

«Сток Сити» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 55 пунктов. В нынешнем сезоне у этой команды 14 побед, 13 поражений и 12 ничьих. Клуб забил 44 гола и пропустил 42 мяча. В последних матчах у «Сток Сити» неплохо получается навязывать борьбу своим противникам. Команда играет в хороший футбол, но ей часто не везет.

У «Миллуолла» такая же ситуация, как и у его противника. Клуб расположился на десятой строчке и имеет в активе 55 пунктов. В активе этой команды 13 побед, 16 ничьих и десять поражений. Клуб забил 39 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх «Миллуолл» играет неплохо, но бывают моменты, когда потеря очков происходит по щелчку пальцев, даже если «Миллуолл» играет хорошо.

Информация для ставок

● «Миллуолл» выиграл три матча из последних пяти
● «Сток Сити» не проигрывает три поединка кряду
● «Миллуолл» забил и пропустил одинаковое количество мячей за последние пять игр — 5

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе забьют по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на то, что здесь будет ничья или победа «Миллуолла» по 1.70.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Рединг» — «Дерби Каунти».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.89 1.99 1.51 2.69
Лига Ставок 1.80 1.95 1.45 2.60
Мелбет 1.56 2.49
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:04
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Миллуолл»
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