«Сток Сити» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

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вчера, 11:03

«Сток Сити» сыграет против «Миллуолла». Этот поединок запланирован на 5 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча считается «Сток Сити». На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.15. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на победу «Миллуолла» по 3.70, а на ничейный исход по 3.15.

Форма команд

«Сток Сити» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 55 пунктов. В нынешнем сезоне у этой команды 14 побед, 13 поражений и 12 ничьих. Клуб забил 44 гола и пропустил 42 мяча. В последних матчах у «Сток Сити» неплохо получается навязывать борьбу своим противникам. Команда играет в хороший футбол, но ей часто не везет.

У «Миллуолла» такая же ситуация, как и у его противника. Клуб расположился на десятой строчке и имеет в активе 55 пунктов. В активе этой команды 13 побед, 16 ничьих и десять поражений. Клуб забил 39 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх «Миллуолл» играет неплохо, но бывают моменты, когда потеря очков происходит по щелчку пальцев, даже если «Миллуолл» играет хорошо.

Информация для ставок

● «Миллуолл» выиграл три матча из последних пяти

● «Сток Сити» не проигрывает три поединка кряду

● «Миллуолл» забил и пропустил одинаковое количество мячей за последние пять игр — 5

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе забьют по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на то, что здесь будет ничья или победа «Миллуолла» по 1.70.

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