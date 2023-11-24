«Страсбур» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (25.11.2023)

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вчера, 22:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.97. Победа «Страсбура» оценивается по 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Страсбур» смог покинуть зону вылета, но впереди еще больше работы, чем было раньше. Команда занимает 15 место с 12 баллами и всего на один пункт отстает от «Марселя». Если хозяева смогут навязать борьбу сопернику и победить, то существенно продвинутся выше. Два последних матча «Страсбура» завершились ничьими с «Клермоном» (0:0) и «Реном» (1:1).

«Марсель» играет очень нестабильно в этом сезоне Лиги 1, но лидирует в своей группе Лиги Европы. Тем не менее, в чемпионате коллектив идет только на 10 месте с 13 баллами и при неудачных результатах может даже приблизиться к зоне вылета. В прошлом туре чемпионата Франции «Марсель» на выезде проиграл «Лансу» (0:1), а ранее в Лиге Европы одолел греческий АЕК (2:0).

Информация для ставок

«Марсель» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Страсбур» не может победить на своем стадионе уже пять матчей подряд

Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Марсель» выиграл только два матча из пяти последних у «Страсбура»

Прогноз

«Марселю» срочно нужны очки, чтобы выбраться из середины таблицы и приблизиться к зоне еврокубков. Предполагаем, что гости смогут вырвать победу и рекомендуем сделать на них ставку по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.