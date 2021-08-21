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«Страсбур» — «Труа»: прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

вчера, 21:40

В третьем туре чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене сыграет против «Труа».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.483.95
Фонбет 2.05 3.35 3.85
Мелбет 2.10 3.60 3.82
1XBET 2.10 3.60 3.82
BetBoom 2.07 3.43 3.88

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Заключить пари на победу «Страсбура» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.12, за ничью предложена котировка 3.54, а вероятность победы «Труа» оценивается в 3.68.

Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.77, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

Стартовые игры в новом сезоне чемпионата Франции сложились для «Страсбура» неудачно. В первом туре команда проиграла на своем поле «Анже» (0:2), после последовал прогнозируемый провал на поле ПСЖ (2:4), несмотря на отсутствие новой главной звезды парижского клуба.

С аналогичными результатами к третьему туру французской Лиги 1 подходит «Труа». Команда в первой игре уступила на своем поле ПСЖ (1:2), а затем неудачно сыграла в гостях у «Клермона» (0:2).

Последний раз пути участников предстоящей встречи пересекались в сезоне 2017/2018. Тогда в Лиге 1 сначала «Труа» оформил домашнюю победу (3:0), а затем «Страсбур» взял у оппонента реванш в родных стенах (2:1).

Информация для ставок

• «Страсбур» проигрывал в 5 из 6 прошлых домашних матчей Лиги 1
• «Страсбур» не проигрывал в 8 предыдущих домашних поединках против «Труа»
• «Страсбур» пропускал минимум 2 гола в 5 из 6 последних домашних матчей чемпионата

Прогноз

Учитывая не самую надежную оборону у обеих команд, предлагаем сыграть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.58 1.77 2.15
Мелбет 1.81 2.16
1XBET 1.81 2.16
BetBoom 2.44 1.59 1.76 2.13 1.41 3.01
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STVA 1
STVA 1
вчера в 21:54
Хозяева не проиграют
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