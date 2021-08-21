«Страсбур» — «Труа»: прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

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вчера, 21:40

В третьем туре чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене сыграет против «Труа».

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Заключить пари на победу «Страсбура» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.12, за ничью предложена котировка 3.54, а вероятность победы «Труа» оценивается в 3.68.

Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.77, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

Стартовые игры в новом сезоне чемпионата Франции сложились для «Страсбура» неудачно. В первом туре команда проиграла на своем поле «Анже» (0:2), после последовал прогнозируемый провал на поле ПСЖ (2:4), несмотря на отсутствие новой главной звезды парижского клуба.

С аналогичными результатами к третьему туру французской Лиги 1 подходит «Труа». Команда в первой игре уступила на своем поле ПСЖ (1:2), а затем неудачно сыграла в гостях у «Клермона» (0:2).

Последний раз пути участников предстоящей встречи пересекались в сезоне 2017/2018. Тогда в Лиге 1 сначала «Труа» оформил домашнюю победу (3:0), а затем «Страсбур» взял у оппонента реванш в родных стенах (2:1).

Информация для ставок

• «Страсбур» проигрывал в 5 из 6 прошлых домашних матчей Лиги 1

• «Страсбур» не проигрывал в 8 предыдущих домашних поединках против «Труа»

• «Страсбур» пропускал минимум 2 гола в 5 из 6 последних домашних матчей чемпионата

Прогноз

Учитывая не самую надежную оборону у обеих команд, предлагаем сыграть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Мелбет.