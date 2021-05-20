«Суонси» — «Барнсли». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (22.05.2021)

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сегодня, 05:32

«Суонси» примет «Барнсли» в ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в Премьер-Лигу. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают минимальное предпочтение «Суонси». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7. Победа «Барнсли» оценивается в 2.85, ничейный исход представлен коэффициентом 3.2.

Форма команд

Первую встречу «Суонси» выиграл со счетом 1:0. В нынешнем сезоне Чемпионшипа валлийский клуб набрал 80 очков и финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 23 победы, 11 ничьих и 12 поражений. В рамках регулярного чемпионата команда забила 56 голов и пропустила 39 мячей. В последних матчах Чемпионшипа у «Суонси» всё было не очень хорошо, команда часто теряла очки. Однако у клуба сейчас есть шанс попасть в Премьер-Лигу, выиграв плей-офф.

«Барнсли» в этом сезоне набрал 78 баллов и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 23 победы, 9 ничьих и 14 поражений. В регулярном чемпионате команда забила 58 голов и пропустила 50 мячей. Последние поединки «Барнсли» оставляли желать лучшего. Тем не менее клуб попал в плей-офф за право выйти в Премьер-Лигу, но уступил «Суонси» в первом домашнем матче (0:1).

Информация для ставок

«Суонси» пропустил восемь мячей в пяти последних матчах Чемпионшипа

«Барнсли» не может победить три матча кряду

«Суонси» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.92. Также стоит присмотреться к ставке на гол с 16 по 30 минуту по коэффициенту 3.2.