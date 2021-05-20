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«Суонси» — «Барнсли». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (22.05.2021)

сегодня, 05:32

«Суонси» примет «Барнсли» в ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в Премьер-Лигу. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.

Англия. Чемпионшип 2020/2021
Суонси Сити
Барнсли
- : -
22 мая 2021, 19:30
суббота
1 - 0
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.813.142.71
Лига Ставок 2.75 3.10 2.65
Мелбет 2.77 3.22 2.72
1XBET 2.77 3.22 2.72
BetBoom 2.72 3.10 2.63

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают минимальное предпочтение «Суонси». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7. Победа «Барнсли» оценивается в 2.85, ничейный исход представлен коэффициентом 3.2.

Форма команд

Первую встречу «Суонси» выиграл со счетом 1:0. В нынешнем сезоне Чемпионшипа валлийский клуб набрал 80 очков и финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 23 победы, 11 ничьих и 12 поражений. В рамках регулярного чемпионата команда забила 56 голов и пропустила 39 мячей. В последних матчах Чемпионшипа у «Суонси» всё было не очень хорошо, команда часто теряла очки. Однако у клуба сейчас есть шанс попасть в Премьер-Лигу, выиграв плей-офф.

«Барнсли» в этом сезоне набрал 78 баллов и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 23 победы, 9 ничьих и 14 поражений. В регулярном чемпионате команда забила 58 голов и пропустила 50 мячей. Последние поединки «Барнсли» оставляли желать лучшего. Тем не менее клуб попал в плей-офф за право выйти в Премьер-Лигу, но уступил «Суонси» в первом домашнем матче (0:1).

Информация для ставок

  • «Суонси» пропустил восемь мячей в пяти последних матчах Чемпионшипа
  • «Барнсли» не может победить три матча кряду
  • «Суонси» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.92. Также стоит присмотреться к ставке на гол с 16 по 30 минуту по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.67
Лига Ставок 2.25 1.60 1.66 2.13
Мелбет 1.72 2.25
1XBET 1.72 2.25
BetBoom 2.16 1.63 1.61 2.20 1.30 3.25
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