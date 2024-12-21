«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (21.12.2024)

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21 декабря 2024, 06:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Астон Виллы» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Астон Вилла» не так давно провела провальный отрезок сезона, но сейчас более менее наладила свои дела. В чемпионате команда идет лишь на седьмом месте с 25 баллами, но всего на два пункта отстает от «Манчестер Сити». У хозяев есть отличная возможность воспользоваться проблемами соперника и за счет победы обойти его в турнирной таблице. Два последних матча «Астон Виллы» завершились поражением от «Ноттингем Форест» (1:2) и победой в Лиге чемпионов над «РБ Лейпциг» (3:2).

«Манчестер Сити» проигрывает матч за матчем и за последние полтора месяца одержал всего одну победу. Команда располагается уже на пятом месте с 27 баллами и проигрывает девять очков «Ливерпулю», который имеет матч в запасе. Выездная игра с «Астон Виллой» будет сложной, поэтому и здесь рассчитывать на гарантированную победу не приходится. Два последних матча «горожане» проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Ювентусу» (0:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Астон Вилла» выиграла пять из десяти домашних поединков при одном поражении

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних матчей с «Астон Виллой»

Прогноз

Предполагаем, что «Манчестер Сити» сделал выводы о последних матчах и на этот раз окажется сильнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу «горожан» в этой встрече по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.