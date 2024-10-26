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ЦСКА – «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (26.10.2024)

26 октября 2024, 00:39
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.35. Сделать выбор в пользу гостей можно за 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.

Россия. Премьер-Лига 2024/2025
ЦСКА
Факел
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяПроигрыш
0 : 0
завершен
26 октября 2024, 16:30
суббота
ВыигрышНичьяНичьяПроигрышНичья

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.

Форма команд

ЦСКА вышел на неплохой отрезок сезона и в большинстве матчей добивался побед на радость болельщикам и руководству. Сейчас «армейцы» идут на четвертом месте с 23 баллами и отстают на семь пунктов от лидера чемпионата «Краснодара». В предстоящей игре хозяев устроит исключительно победа, а любой другой результат стал бы настоящим провалом. В кубке России ЦСКА обыграл «Ахмат» (1:0), а в чемпионате одолел «Динамо» Махачкала (1:0).

«Факел» старается свои результаты стабилизировать, но выходит далеко не всегда. Команда пребывает в зоне вылета, а именно занимает 14 место с 10 баллами в активе. Чтобы покинуть неприятные места в РПЛ, воронежскому клубу нужно побеждать больше, а в игре за ЦСКА по возможности зацепиться за очки. В кубке России «Факел» проиграл «Зениту» (0:1), а ранее обыграл на выезде «Ахмат» (3:2).

Информация для ставок

  • ЦСКА проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Факел» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • ЦСКА выиграл два последних матча с «Факелом»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

ЦСКА играет на своем поле против аутсайдера и обязан побеждать. Предлагаем поверить в «армейцев» и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.03.

Все комментарии
Вещий
Вещий
26 октября в 07:19
Поставлю на гол гостей... у коняшек не все хорошо в обороне.
Варвар7
Варвар7
26 октября в 05:47
Сделаю осторожную ставку, по которой гости всё же окажут сопротивление - ОЗ .
Гость
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