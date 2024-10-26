ЦСКА – «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (26.10.2024)

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26 октября 2024, 00:39

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.35. Сделать выбор в пользу гостей можно за 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.

Форма команд

ЦСКА вышел на неплохой отрезок сезона и в большинстве матчей добивался побед на радость болельщикам и руководству. Сейчас «армейцы» идут на четвертом месте с 23 баллами и отстают на семь пунктов от лидера чемпионата «Краснодара». В предстоящей игре хозяев устроит исключительно победа, а любой другой результат стал бы настоящим провалом. В кубке России ЦСКА обыграл «Ахмат» (1:0), а в чемпионате одолел «Динамо» Махачкала (1:0).

«Факел» старается свои результаты стабилизировать, но выходит далеко не всегда. Команда пребывает в зоне вылета, а именно занимает 14 место с 10 баллами в активе. Чтобы покинуть неприятные места в РПЛ , воронежскому клубу нужно побеждать больше, а в игре за ЦСКА по возможности зацепиться за очки. В кубке России «Факел» проиграл «Зениту» (0:1), а ранее обыграл на выезде «Ахмат» (3:2).

Информация для ставок

ЦСКА проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах «Факел» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА выиграл два последних матча с «Факелом»

выиграл два последних матча с «Факелом» Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз