Франция – Польша. Прогноз на матч чемпионата Европы (25.06.2024)

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вчера, 14:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке вице-чемпиону мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.5, а победа Польши принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 14.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.

Форма команд

Сборная Франции набрала четыре пункта в двух турах, но чувствует себя крайне уверенно и третьем туре с аутсайдером группы собирается закрепить свой успех. Сомнений в выход плей-офф подопечных Дидье Дешама нет, но с какого места они это сделают пока непонятно. Сборную Польше нельзя недооценивать, ведь соперник захочет закончить свой путь на турнире красиво. В прошлом туре Франция поделила очки с Нидерландами (0:0), а ранее минимально одолела Австрию (1:0).

Сборная Польши в первых двух турах забивала, но не смогла набрать очки и вынуждена покинуть турнир независимо от результата. Тем не менее, коллектив достаточно сыгран между собой и обладает хорошими данными, что давало демонстрировать результат в прошлых поединках. Любые набранные очки с Францией будут для команды отличным результатом и поводом для радости у болельщиков. Два последних матча Польша проиграла Нидерландам (1:2) и команде Австрии (1:3).

Информация для ставок

Франция проиграла всего один поединок из десяти последних

Четыре из последних матчей Польши завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция выиграла три из пяти поединков у Польши

Прогноз

Команды играют между собой в нерезультативный футбол, но в этот раз результат ни сильно влияет на турнирное положение. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.