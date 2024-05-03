«Хетафе» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.05.2024)

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сегодня, 11:03

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетику», а коэффициент на их победу составляет 2.2. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.25.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча более вероятна и составляет 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Хетафе» стабильно набирает очки в последних турах и в этом сезоне даже не было разговоров о понижении в классе этой команды. Клуб располагается на 10 месте в Ла Лиге и имеет в своем активе 43 балла, что на шесть пунктов меньше, чем у «Бетиса», идущего в зоне Лиги конференций. Вряд ли хозяевам удастся догнать конкурента, но домашняя победа над соперником из Бильбао, явно этому бы поспособствовала. В двух последних встречах «Хетафе» обыграл на выезде «Альмерию» (3:1) и поделил очки с «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Атлетик» Бильбао идет в зоне еврокубков, но шансов на Лигу чемпионов у команды очень мало. Пятое место с 58 баллами и отставание в шесть пунктов от «Атлетико» Мадрид позволяют коллективу надеяться только на ошибки подопечных Симеоне. Но и сами гости настроены на победу в предстоящей игре. В прошлом туре «Атлетик» проиграл на выезде «матрасникам» (1:3), а ранее сыграл вничью с «Гранадой» (1:1).

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетик» проиграл три из четырех последних поединков на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Пять последних встреч между клубами закончились ничьими

Прогноз

Команды несколько последних матчей не могу определить победителя и в нынешней ситуации такой результат с большой вероятностью может вновь повторится. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.