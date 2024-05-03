«Хетафе» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Атлетику», а коэффициент на их победу составляет 2.2. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.25.
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сегодня, 22:00
На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча более вероятна и составляет 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Хетафе» стабильно набирает очки в последних турах и в этом сезоне даже не было разговоров о понижении в классе этой команды. Клуб располагается на 10 месте в Ла Лиге и имеет в своем активе 43 балла, что на шесть пунктов меньше, чем у «Бетиса», идущего в зоне Лиги конференций. Вряд ли хозяевам удастся догнать конкурента, но домашняя победа над соперником из Бильбао, явно этому бы поспособствовала. В двух последних встречах «Хетафе» обыграл на выезде «Альмерию» (3:1) и поделил очки с «Реалом» Сосьедад (1:1).
«Атлетик» Бильбао идет в зоне еврокубков, но шансов на Лигу чемпионов у команды очень мало. Пятое место с 58 баллами и отставание в шесть пунктов от «Атлетико» Мадрид позволяют коллективу надеяться только на ошибки подопечных Симеоне. Но и сами гости настроены на победу в предстоящей игре. В прошлом туре «Атлетик» проиграл на выезде «матрасникам» (1:3), а ранее сыграл вничью с «Гранадой» (1:1).
Информация для ставок
- «Хетафе» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Атлетик» проиграл три из четырех последних поединков на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Пять последних встреч между клубами закончились ничьими
Прогноз
Команды несколько последних матчей не могу определить победителя и в нынешней ситуации такой результат с большой вероятностью может вновь повторится. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.